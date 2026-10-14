我是廣告 請繼續往下閱讀

雲豹能源從太陽光電起步，逐步跨足儲能、綠電交易，延伸至AI 資料中心（AIDC）。雲豹能源總經理趙書閔指出，今年完成收購187MW已商轉光電案場，持續壯大再生能源本業。另，副總經理譚宇軒指出，AIDC每1MW建置成本約為15億元，遠高於太陽光電5000萬元。雲豹能源攜手旗下天能綠電、台普威能源，以「永續進化所」為主題參展智慧能源週（Energy Taiwan）。 趙書閔表示，雲豹能源營收來源更加多元，海外營收占比約四分之一；展望未來十年，她期許集團朝千億元營收目標邁進。譚宇軒指出，AIDC建設約分三種方式，第一種是取得土地後從零開始興建；第二種是改建既有建物，並依需求進行結構補強；第三種則是針對既有機房進行優化。不同模式所需的工程內容與投資規模有所差異。若以投資規模說明，1MW太陽光電案場的建置成本約為新台幣5,000萬元，而資料中心專案可能達15億元，兩者規模差距達30倍，未來除資料中心本身的開發與建置外，也會結合集團的綠電、儲能等服務，拓展整體業務。天能綠電今年掛牌上櫃，綠電累計轉供量已突破8億度，轉供量及光電憑證移轉量雙雙穩居市場第一，持續以多元整合能力鞏固民營售電市場領先地位。台普威興櫃後，積極展現儲能系統整合與自主研發能源管理系統（EMS）能力，並將台灣儲能整合實力拓展至日本、澳洲等海外市場。