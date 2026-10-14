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▲長庚醫院導入「冷凍消融神經阻斷止痛技術（Cryo Nerve Block）」，透過肋間神經冷凍至極低溫，使其暫時「冬眠」。（圖／長庚醫院提供）

「冷凍消融神經阻斷止痛技術」效果因人而異 穩定止痛效果可長達3到6個月

「開心手術」長期被視為最疼痛的手術之一，術後每次深呼吸、咳嗽或翻身都可能帶來劇烈疼痛，導致患者不敢用力呼吸而增加肺炎、呼吸衰竭等風險。長庚醫院導入「冷凍消融神經阻斷止痛技術（Cryo Nerve Block）」，透過肋間神經冷凍至極低溫，使其暫時「冬眠」，有效改善疼痛問題。林口長庚胸腔暨心臟血管外科系主任陳紹緯指出，傳統的開心手術須從胸骨正中劈開20至30公分，術後每一次深呼吸、咳嗽或翻身，都可能帶來劇烈疼痛，甚至讓患者因不敢用力呼吸而增加肺炎、呼吸衰竭等風險。陳紹緯表示，已廣泛運用在歐美的心臟手術「冷凍消融神經阻斷止痛技術（Cryo Nerve Block）」，在台灣仍屬新興技術，導入運用在臨床經驗。林口長庚醫院目前已成功應用在6名接受開心手術患者，是台灣少數開始採用此先進止痛方式的醫療中心之一，協助降低病患術後疼痛、促進早期活動。這項技術是利用攝氏零下60至80度的「極低溫」探針精準凍結目標神經，中斷痛覺傳導，但神經結構本身不會被破壞，陳紹緯提到，隨時間可逐漸恢復功能，是一項效果顯著，且在適當選擇對象下具備安全性的術後止痛技術，可提供長達3到6個月的穩定止痛效果。陳紹緯說，目前臨床經驗顯示，不同手術方式的術後疼痛表現仍有差異；以「肋間神經牽動」為主的疼痛型態，可能是此技術較有潛在幫助的族群，但目前累積的臨床案例數有限，仍需持續觀察與經驗累積。即使接受此技術仍可能感受到不同程度的疼痛，止痛效果因個人體質、手術方式及疼痛來源不同而有所差異。陳紹緯強調，這項技術並非「完全無痛」，而是作為多模式疼痛控制的一環，需搭配其他止痛與復健策略共同使用，陳紹緯指出，由於術後疼痛通常同時來自結構性、神經性及發炎性等多重因素，需要多模式疼痛控制，目標不只是成功完成手術，更要讓病人恢復得更快、更舒適，早日回到正常生活。