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大蔥居然能做成鹹冰淇淋！台中市政府農業局今(14)日於陽明市政大樓舉辦「蔥滿新滋味－豐原大蔥新品發表記者會」，正式亮相顛覆味蕾的「豐原大蔥鹹冰淇淋」與香氣濃郁的「豐原大蔥鮮肉水餃」。農業局透過跨縣市與產學合作，將過去採收時常拋棄的蔥綠全株利用，不僅破除大蔥僅限冬春採收的季節限制，更將在地優質農特產翻轉為四季皆可品嚐的創新美食，大幅提升地方農業附加價值。農業局指出，豐原地區擁有砂質壤土、良好排水與大甲溪及葫蘆墩圳的優質水質，培育出蔥白粗壯、脆甜多汁且耐煮的東京蔥名品「長悅」。然而，新鮮大蔥產季僅集中於冬季至翌年春季；為突破季節藩籬並深化品牌價值，農業局持續輔導豐原區農會推動加工研發，將在地生產的美味轉化為可長期保存的特色商品，落實「將大蔥產業價值留在地方」的發展目標。這次發表的兩款新品，完美融合了「全蔥利用」、「惜食循環」與「跨域合作」三大理念。豐原區農會跨縣市結盟彰化縣北斗鎮農會，攜手打造出風味濃郁的「豐原大蔥鮮肉水餃」；同時結合弘光科技大學食品科技系專業，研發出顛覆傳統口感的「豐原大蔥鹹冰淇淋」。兩款產品特別將過往採收時常被忽視、卻富含營養值的蔥綠進行原料轉化與精準加工，大幅減少農產耗損，展現永續農業的實踐精神。此外，市府近年積極推動農產業升級、行銷推廣與食農教育。活動現場特別邀請知名料理專家阿芳老師（蔡季芳）親自示範創意大蔥料理；在地瑞穗國小師生也受邀帶來大蔥主題舞台劇與自創桌遊展演，讓現場民眾透過戲劇與遊戲深入了解大蔥產業，呈現食農教育向下扎根的豐碩成果。