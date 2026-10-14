民主進步黨高雄市前鎮、小港區市議員候選人吳昱鋒，選在國慶這個月推出台灣製造茄芷袋競選小物，並親訪工廠拍攝製程，希望透過實際採購與影像紀錄，讓更多人看見台灣產業。
吳昱鋒表示，團隊花了數月聯繫工廠、協調時間與安排拍攝，記錄從一條線、一張網到茄芷袋成形的過程。他希望做的不只是買一批袋子，更想透過實地走訪，多了解這個產業，看看有沒有能幫上忙的地方。
吳昱鋒也提到，日前看到沈伯洋提著茄芷袋的畫面，也向這份支持台灣的心意致敬，並表示自己從產業出身，深知支持產業需要實際的購買與使用。「要有人買單、有人使用，更需要讓我們重新看見它。」他邀請民眾一同支持台灣製造、素人參政，一起「袋領高雄，走向未來！」
競選團隊說明，單筆捐款滿100元，即贈台灣製茄芷袋一只，免運寄送到家。民眾可點擊此捐款，完成後無論具名或匿名，請私訊「吳昱鋒」Facebook粉絲專頁，提供收件資料及捐款資訊，經團隊核對後安排寄送。
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