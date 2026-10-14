我是廣告 請繼續往下閱讀

距離投票日僅剩不到一個半月時間，除了「洋流」外溢效應明顯外，幾波網路議題，也讓原本相對冷淡的桃園選情，熱了起來。對此，綠營高層透露，黨內以龜兔賽跑比喻桃園選舉，黃世杰比烏龜更快速動起來，市長張善政則宛如驕傲的兔子，黃世杰拚逆轉後勢看漲。國民黨、民眾黨昨（13）日分頭在台北舉行記者會，質疑黃世杰於10月3日在中壢舉辦的南區競選總部成立大會中，涉嫌違法占用農業部農田水利署的國有土地 辦理造勢，黃世杰則在第一時間火線說明。對此，黨政人士說，藍白昨日記者會攻擊黃世杰競選總部成立的用地問題，但黃世杰團隊當然有依法申請，且事前就已完成相關程序，並不存在任何特權，更沒有違反行政中立，很明顯這是藍白先私通資料，沒想到「集兩黨智慧」還是沒有查證的能力，實在讓人啼笑皆非。該人士進一步提到，藍營一開始無視民進黨台北市長參選人沈伯洋提出的政見與論述，沒想到掀起「洋流」，近來黃世杰登上媒體人趙少康的節目、網路暱稱「四姐」爆紅，都讓其聲量走高，竄升綠營六都選將第二名，選情也跟著躍升，因此，國民黨擔憂「杰伴」進化成「杰流」，在雙北大勢不妙的情況下回防桃園，但即便只求退守桃園，以趨勢分析恐也沒那麼樂觀。有綠營高層透露，黨內比喻張善政宛如驕傲的兔子，黃世杰雖然很有行動力與活力，也跑得比烏龜更快，但黨內私下還是都以龜兔賽跑自行勉勵，期盼黃世杰最後能夠逆轉，用謙卑與真誠的態度，勝過驕傲的兔子。一名居住在大園的地方輔選幹部則說，每天從早到晚跑行程，都可以看到桃園機場的飛機不間斷地起飛，每天都會以此勉勵團隊持續走高，現在看到民調如飛機起飛持續上揚，整個團隊都相當振奮，也會繼續帶著對國門的願景向市民懇託，力拚城市的未來以及最後的勝利。