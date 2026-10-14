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高鐵接駁擬延長至晚間9點 規劃四大快線廊帶

推「高鐵小黃」共乘 週五、週日晚間優先改善返鄉交通

建置「雲林交通一碼通」 AI助理提供轉乘、到車提醒

學者肯定十大交通行動 盼串聯20鄉鎮市交通需求

雲林縣長候選人張嘉郡今（14）日提出「雲林全域智慧交通」政策白皮書，推出十大交通行動，涵蓋高鐵晚間接駁、高鐵快線、共乘小黃、幸福巴士、公共自行車及智慧交通整合。張嘉郡表示，未來將整合各項大眾運輸與彈性運輸服務，讓民眾不論通勤、就學、就醫或返鄉，都能有更便利的交通選擇。張嘉郡指出，雲林各鄉鎮的地理環境與交通需求不同，不能只靠增加公車解決問題，未來將以高鐵、台鐵及主要公車串聯生活圈，再透過幸福巴士、小型巴士及共乘計程車深入鄉村聚落，搭配公共自行車與數位服務，讓幹線、支線及偏鄉交通彼此無縫銜接。針對高鐵晚間接駁與返鄉需求，張嘉郡提出「高鐵加班、公車跟著加班」的構想，將全面盤點高鐵雲林站晚間到站班次，優先檢討「202元長－高鐵」、「301高鐵－北港」等既有路線，依實際搭乘需求，研議將服務延長至晚間9時。為了提升接駁效率，張嘉郡表示，將依生活圈規劃四大高鐵快線廊帶，包括「西螺－莿桐－林內」、「虎尾－大埤－斗南－古坑」、「二崙－崙背－麥寮」，以及「東勢－臺西－四湖－水林－口湖」，透過主要聚落跳蛙式接駁，大幅縮短鄉鎮往返高鐵站的時間。針對晚間離峰地區，張嘉郡主張推動預約式計程車共乘的「高鐵小黃」，朝「政府補一點、民眾付一點、多人共乘省一點」方向規劃，同時啟動「返鄉最後一班」專案，優先評估週五與週日晚間的高鐵接駁需求，視連假及大型活動調整服務，讓外地雲林人返鄉更方便。在偏鄉與區域交通方面，張嘉郡表示，將推動「幸福巴士2.0」，結合固定班次、預約班次及彈性路線，滿足偏鄉長輩就醫與學生就學需求，同時擴大MOOVO公共自行車服務，串聯車站、學校、醫院與商圈等，補足民眾前往目的地的最後一段路。在智慧交通方面，張嘉郡提出逐步建置「雲林交通一碼通」，整合查詢、預約、派車、支付及AI服務，逐步形成雲林專屬的MaaS（交通行動服務）智慧交通系統。並搭配「AI智慧交通助理」，民眾可透過文字或語音直接詢問路線，即可獲取轉乘建議與到車提醒，降低長輩的數位落差。張嘉郡也說，未來也將運用乘車人次與預約資料，定期檢視並適時調整車輛調度。縣府並將逐步統一公車、幸福巴士及共乘服務的車輛識別、站牌資訊與路線編號，讓民眾更容易找到站點、辨認車輛。逢甲大學運輸與物流學系副教授林大傑表示，在目前的基礎之上，張嘉郡要推行更好的交通服務，他肯定十大行動有貼近民眾的使用需求與生活，他期許未來透過智慧科技的串連，讓出外的學子能更輕鬆、更常回家，也能為雲林創造更多在地就業機會。三維工程顧問股份有限公司執行長吳奇軒表示，張嘉郡提出的十大行動可以做到空間無縫、時間無縫、費率無縫與資訊無縫等面向，透過幹線、支線整合跨鄉鎮的交通問題，透過一碼通解決不同運具的支付問題。他也分享考察歐洲的經驗，指出可運用AI設備提供交通接駁資訊，肯定十大行動的規劃方向。雲林縣遊覽車商業同業公會理事長、元發遊覽車客運有限公司總經理張益彰表示，他支持張嘉郡提出的十大交通行動，也肯定張嘉郡是認真且默默做事的人。他自己也是返鄉就業，希望未來能持續改善公共交通運輸，讓雲林更好。張嘉郡最後表示，政策將分階段推動，優先改善高鐵晚間接駁、週末返鄉及偏鄉就醫、就學等需求，再逐步補強路線與智慧服務，期盼讓雲林20鄉鎮市的居民，都能找到適合自己的交通方式，真正做到最後一班高鐵抵達後，鄉親依然有回家的路。