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知名平價女士服飾「LOVFEE」12日無預警公告停業，衍生儲值金使用及退還爭議，北市府法務局表示，除已於第一時間橫向通報並行文目的事業主管機關臺北市商業處向業者瞭解營運情形外，並將持續會同商業處追蹤業者儲值金退費規劃及實際退款辦理進度，以維護消費者權益。另據統計，截至10月14日下午4時，全國已接獲本案相關消費申訴共10件，其中臺北市計2件。法務局指出，臺北市政府消保官今日會同臺北市商業處派員至「LOVFEE」中山店、新光三越A11專櫃及公司登記地址稽查。兩處門市均未見人員上班；公司登記地址則為新展商務中心，現場未見該公司人員，由商務中心代收信件。新光三越表示，A11專櫃自10月13日下午起現場即無服務人員，目前未接獲品牌正式撤櫃通知，相關事宜已由總公司統籌協調處理。法務局表示，針對消費者儲值金問題，專櫃交易均需使用百貨收銀系統，並由百貨開立發票。消保官現場亦提醒，應儘速釐清尚未撥付業者之款項是否包含消費者預付之儲值金，並研議後續處理方式，避免消費者權益受損。法務局將函請新光三越針對專櫃租賃狀況、款項結算及消費爭議處理提出說明，並請其協助處理退費及信用卡爭議款申請事宜。針對本案業者營運規劃、受影響消費者人數及儲值金未使用完畢退還等情事，消保官將會同本市商業處瞭解案情及儲值款項是否屬禮券性質、有無提供履約保障機制等。另針對業者停業已無法依約提供商品之情形，如消費者當初係以刷卡方式購物或儲值，可儘速洽詢發卡銀行有關信用卡爭議款申請事宜，並把握申請期限。