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藍營揭家族公司三大疑點 質疑「拔官換政府投資」

蘇巧慧稱妹妹非負責人 吳亮賢批：已經四度說謊

民進黨新北市長候選人蘇巧慧家族公司遭踢爆獲取鉅額政府基金投資，嚴重違反公職人員利益衝突迴避法，國民黨立法院團今（14）日再揭露，前行政院長蘇貞昌拔掉台企銀董事長後，公司後續獲得鉅額政府資金，難道是「拔官換政府投資？」李四川競選辦公室發言人吳亮賢表示，蘇巧慧今日面對質疑，四度謊稱妹妹蘇巧純並非負責人，但根據經濟部官網及公司法規定，蘇巧純就是負責人，蘇巧慧不但四度扯謊，面對核心爭議更是問A答Z，「請蘇巧慧直球對決，蘇貞昌拔官是否為了蘇家公司？難道是打掉障礙，打通蘇家金脈？」國民黨立法院黨團今揭露蘇巧慧家族公司的三大疑點：一、蘇貞昌撤換台企銀董座後，台企銀為何立刻領投2500萬給女兒蘇巧純的「曠世智能」公司？二、曠世智能經營的「微股力」捲入不法金額高近千萬的詐騙案，為何國發基金還投資了近兩千萬元，難道是閉著眼睛投資？三、「曠世智能」營運每況愈下，2023年底決議停止研發、大幅裁員，2024年只剩下包含蘇巧純在內的8名員工，為何還能拿到經濟部百萬補助？對於家族公司一再被揭露重大爭議，蘇巧慧今再謊稱妹妹不是曠世智能的負責人，並稱該公司是申請各界投資。吳亮賢表示，根據經濟部商工登記資料，蘇巧純就是持股數近五百萬的董事，而公司法第8條也明文規定，股份有限公司的董事就是負責人，蘇巧慧已是第四度說謊被打臉；另蘇巧慧所謂的「申請各界投資」，事實上2500萬來自台企銀、近2000萬來自國發基金，「請問蘇巧慧把人民的納稅錢當作什麼？」吳亮賢進一步質疑，對於整起事件的核心爭議，就是蘇巧慧家族公司在申請國家資金投資或補助時，有無依法揭露蘇巧慧跟蘇貞昌的身分關係，但蘇巧慧至今問A答Z，如今再被踢爆蘇貞昌拔官時間序的驚人巧合，「請問蘇巧慧，為何面對被你抹黑的受害者張淑娟，你要求當事人直球對決，對於自身重大爭議，你卻選擇逃避？」請蘇巧慧不要再雙標、神隱，講清楚說明白。