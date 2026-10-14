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台北市人口持續高齡化，中高齡者的就業需求也不只是退休後找兼職。台北市士林北投市議員候選人陳怡潔表示，目前北市12個行政區僅南港、文山設有銀髮人才專責服務據點，「離服務據點太遠」是部分中高齡求職者不願使用銀髮就業服務的重要原因，呼籲市府重新盤點12行政區中高齡人口、求職需求與現有就業服務資源，別讓銀髮族求職「遙不可及」。根據台北市民政局統計，2026年6月底台北市65歲以上人口已達59萬7054人，占全市人口24.61%，接近每4名市民就有1名是65歲以上長者，另一方面，台北市就業服務處「114年度中高齡者及高齡者就業意向暨企業僱用意向調查研究案」於2025年8月訪問3456名居住台北市、45歲以上民眾，結果顯示44%目前仍有工作，另有5.4%正在求職，50.6%屬非勞動力。北市就服處這份2025年的調查也顯示，中高齡一般求職者有58.3%優先考慮全職工作，34.2%優先考慮兼職或部分工時，反映不少中高齡者仍有穩定工作與收入需求。陳怡潔表示，這些數據顯示，面對人口高齡化，除了長照及社福需求，中高齡者如何繼續留在勞動市場、失業後能否順利再就業，也應成為市府高齡政策的一環，尤其有求職需求的中高齡者，並非都只希望退休後「找份兼差」。陳怡潔說，從目前北市的服務配置來看，銀髮專責資源並未遍及12個行政區。依台北市就業服務處2026年9月公布的組織架構，目前正式設置的「銀髮人才服務據點」只有南港及文山兩處，主要服務55歲以上求職者，提供非典型工作機會開發、就業媒合及就業準備等服務。另外，南港東明青銀就業服務站及艋舺就業服務站僅提供銀髮就業諮詢。根據台北市就業服務處《111年度就業與僱用意向調查案調查報告》，針對45歲以上中高齡一般求職者調查，其中只有6.4%知道南港銀髮人才服務據點，在被告知有該據點後，50.3%表示會或可能會前往尋求就業協助，45.2%表示不會或可能不會前往，進一步詢問不考慮前往的受訪者原因，有三分之二的人回答「南港地點太遠」，是各項原因中比例最高者。陳怡潔表示，對中高齡求職者而言，「可近性」不只是住家距離服務據點幾公里，政府若能把求職媒合、失業認定、職業訓練及職務再設計資訊整合，提供單一窗口，減少民眾舟車勞頓，才能提高服務效能，讓民眾感受到政府的用心。陳怡潔主張，市府應盤點「12行政區中高齡就業服務可近性」，了解各區45歲以上、55歲以上求職登記人數、使用銀髮專責服務人數、主要使用哪個服務據點、跨區接受服務比例，以及從居住地到服務據點的交通時間等，針對實際需求去做規畫設置，研議設置單一窗口，或是固定時段的銀髮就業巡迴服務，把求職媒合、職涯諮詢、職訓及職務再設計資訊帶進社區，讓有再就業需求的中高齡市民得到真正幫助。