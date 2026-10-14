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國際貨幣基金組織（IMF）於12日公布最新《世界經濟展望》報告，預測日本的名目國內生產毛額（GDP）將於2027年同時遭印度與英國超越，全球排名下滑至第6位。這一消息出爐後，在日本網路社群與日本社會之中帶來震撼，許多日本民眾難以相信日本經濟成長速度被迅速超車。因今年4月的預測中，原先預估英國要在2029年才會超越日本，如今時程將大幅提前。根據讀賣新聞報導，IMF推算，日本的名目GDP在2026年為4兆3,419億美元，2027年將成長至4兆4,676億美元。印度在2026年時為4兆602億美元，緊隨日本與英國之後位居第6；但到了2027年，印度將成長至4兆5,211億美元，一舉躍升為僅次於美國、中國與德國的全球第4大經濟體。英國亦將從2026年的4兆2,684億美元，於2027年成長至4兆4,889億美元，預期雙雙超越日本。分析指出，除了印度與英國的經濟成長率均高於日本外，日圓兌美元長期維持貶值走勢，也是導致日本以美元計價的名目GDP排名下滑的主因之一。此外，IMF將2026年全球經濟成長率預測上調至3.1%，較今年7月的預測值調升0.1個百分點。IMF分析認為，人工智慧（AI）相關需求的擴大，有效抵銷了能源價格高漲帶來的負面影響。至於日本2026年的經濟成長率，則獲上調0.1個百分點，來到0.7%。IMF的最新預測報告震撼了日本民眾，相關話題一度成為X的趨勢，在讀賣新聞的相關訊息中，更湧入了近萬則留言議論，許多日本民眾指出，2026年全球3.1%的成長率與日本0.7%的成長率對照來看，日本甚至比全球發展還落後。日本財經媒體記者高口康太指出，日本以美元計價的GDP表現低迷，日圓貶值是主要原因之一，但另一個問題在於，日本未能充分掌握人工智慧（AI）熱潮帶來的特殊需求。國際貨幣基金指出，AI投資已成為推升全球經濟成長的重要因素。韓國和台灣的經濟成長率也因受惠於這波特殊需求而有所提升。日本也有許多企業獲利豐厚，但以日本所具備的潛力來看，原本應該有機會追求更高的獲利。日本經濟學家門倉貴史則提到，日本以美元計算的名目國內生產毛額（GDP）於2023年被德國超越，排名下滑至全球第四；預計到了2027年，還將被印度和英國超越，跌至全球第六。日本的每小時工資及勞動生產力排名也持續下滑，從各項經濟指標來看，日本如今已經難以稱得上是經濟大國。他提到，儘管如此，日本政府仍持續大手筆援助海外，例如向東南亞等亞太國家提供總額約100億美元（約1.6兆日圓）的金融合作，對外援助依然相當慷慨。他認為，如今的日本，已不再是過去那個有餘力援助海外的經濟大國，而且本國的財政狀況也已日益嚴峻。日本政府是否應該更加認清這一現實，將對外援助控制在符合自身能力的合理水準，並集中投入珍貴的國民稅金，全力振興國內經濟。