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YouTube留言區終於有新玩法！11月全面開放傳GIF梗圖

▲「Made on YouTube 2026」影片下方已經有部分使用者可以使用GIF動圖留言功能。（圖／YouTube＠Creator Insider）

YouTube功能不只升級！電視語音留言、會員社群登場

YouTube互動功能即將迎來新變化！官方在9月下旬舉辦的「Made on YouTube 2026」活動中，宣布將為影片留言區加入圖片留言功能，讓使用者除了文字與表情符號，也能直接附加GIF動圖及一般靜態圖片。近期已有部分國外使用者陸續獲得相關功能，似乎正進行小規模測試，，這項更新也被許多用戶視為歷史級更新，將大幅改變YT互動生態。YouTube長期以文字和表情符號作為留言區主要互動方式，相較之下，其他社群平台早已陸續擴充留言功能，例如TikTok加入語音留言、投票、圖片輪播及Live Photos等互動功能，遊戲直播平台Twitch也在今年9月新增GIF動圖即時聊天功能。如今YouTube也準備讓留言互動方式更加多元。這項圖片留言功能最初於9月23日舉行的「Made on YouTube 2026」活動中曝光，近期更有部分使用者發現功能已悄悄上線測試。不過，GIF動圖留言也引發不少用戶擔憂，這項互動功能正式推出後，使用者可能為了用迷因玩梗而大量洗版，讓原本的留言區互動變得更加混亂，反而影響到創作者。除了圖片留言功能，YouTube也宣布多項社群功能更新。未來使用者透過電視觀看YouTube時，可利用語音發表留言，不必再透過遙控器逐字輸入，讓留言互動更加方便。對創作者而言，YouTube也將推出更個人化的留言管理工具，目前相關功能仍在測試階段，預期可協助創作者更有效率地管理留言。此外，YouTube頻道會員制度也將新增付費會員專屬社群，讓會員能發布貼文、開啟討論。官方並計畫推出新的「頻道會員」頁面，協助觀眾探索感興趣的會員方案，進一步擴展創作者與支持者之間的互動方式。