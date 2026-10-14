我是廣告 請繼續往下閱讀

菜花與HPV感染有關 醫：治療仍有復發可能

交友軟體及社群近期常提到「奶油泡芙」，指的是「無套」、「體內射精」。醫師提醒，在沒有防護的親密關係中，梅毒往往只是冰山一角，甚至可能將HPV（人類乳突病毒）、淋病等性傳染病一網打盡。疾管署最新統計顯示，國內今年1至8月新增6900例梅毒病例，較去年同期增加約3%，集中在年輕與青壯年族群。泌尿科醫師李嘉文指出，若在親密關係中，沒有做好防護，可能會同時將HPV（人類乳突病毒）、淋病等性傳染病一網打盡。李嘉文說，近年PrEP（暴露前預防投藥）普及，讓許多人擺脫對 HIV（愛滋病毒）的恐懼，卻也引發「風險補償（免疫補償）」的心態。 醫師提到，觀察近期門診中因尖形濕疣、俗稱「菜花」前來求診的人增加，就醫年齡也有下探趨勢，這也來自於對於PrEP的錯誤認知。李嘉文指出，菜花主要與低風險型HPV感染有關，病灶可能出現在生殖器、尿道口、肛門周圍或肛門內部。治療部分，醫師將評估外用藥、冷凍、電燒、雷射或手術等方式；若病灶位於較不容易自行察覺的位置，檢查與治療也可能更費時。但治療後仍有復發可能，尤其前3個月更需要留意並依醫囑回診。李嘉文提醒，部分患者可能要接受多次治療，除了疼痛與費用，也常擔心是否會傳給伴侶。和伴侶坦誠溝通、暫停接觸病灶並配合追蹤。李嘉文呼籲，PrEP、保險套、定期篩檢與HPV疫苗守的是不同風險，彼此不能取代，卻能一起形成更完整的防護。HPV疫苗不分男女皆可依年齡、健康狀況與接種史諮詢醫師；若發現不明突起、搔癢、出血或其他異常，建議盡快就醫。