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▲美國懷俄明大學（圖／截自The New York Post）

美國懷俄明大學（University of Wyoming）一名中國籍微生物學研究生，被控在同校研究生的茶水中下毒，日前準備搭機返回中國時，在洛杉磯國際機場遭警方逮捕。據美聯社 13 日（當地時間）報導，嫌疑人為 32 歲的王艾莉（英文名多拼為 Ailee Wang，美聯社拼作 Aili Wang），她被控重傷害（aggravated assault and battery），目前遭到羈押。根據法庭文件，受害者是來自越南的研究生，研究方向涵蓋癌症、神經及遺傳疾病的治療技術，相關研究獲聯邦經費支持，且已進入專利申請階段，被指導教授形容為表現相當出色的學生。他從 8 月參加完一場學術會議後，開始出現手指刺痛、麻木與腿部無力等症狀，並曾到校內診所就醫，同時陸續出現極度疲勞、失眠與注意力難以集中的情況。他也察覺，自己在辦公室用咖啡機裡的水泡茶時，茶的味道和平常不同。受害者的妻子與身邊的人覺得事有蹊蹺，將咖啡機裡的水煮乾，留下約 63 毫克的白色粉末，並交給警方。經檢驗，這些粉末確認為丙烯醯胺（acrylamide）。協助鑑定的助理教授指出，這樣的量不可能在其他地方自然出現。校園警方調閱實驗室監視器畫面後發現，王女在 9 月 27 日疑似翻找受害者的辦公桌；10 月 1 日又被拍到翻動桌上筆記本並逐頁拍照，還用自己杯中的液體沖洗受害者的馬克杯。警方也在調查中發現，王女去年夏天曾兩度在電商平台 eBay 購買丙烯醯胺，事後還要求平台刪除帳號。10 月 5 日，校園警方約談王女，她當時表示自己「已有多年沒用過丙烯醯胺」。隔天（10 月 6 日），她就在洛杉磯國際機場準備返回中國時被捕。警方在她身上查扣多台筆記型電腦、外接儲存裝置、紙本紀錄與書面資料。警方文件指出，王女與受害者平時不太往來，研究領域也不同，沒有理由去翻找對方的桌子。調查人員認為，王女的博士論文在第一次答辯中未通過，加上她自 6 月起就沒再進行實驗，可能因此對受害者在利用細菌將 RNA 送入人體細胞方面的成果心生嫉妒。警方文件另提到，她在來美之前，曾在中國從事類似方向的研究。應檢方請求，阿爾巴尼郡巡迴法院法官桑福德（Robert Sanford）將王女的保釋金，從原先的 20 萬美元提高到 150 萬美元（約新台幣 4770 萬元），且必須以現金繳納。如果罪名成立，她最高可面臨 10 年有期徒刑與 1 萬美元（約新台幣 31.8 萬元）罰款。截至目前，她仍在洛杉磯遭拘留，何時移送回懷俄明州尚未公布。她也未在法庭文件中列出辯護律師，美聯社嘗試以電子郵件與職場社群網站 LinkedIn 聯繫，目前未獲回應。丙烯醯胺是一種工業化學品，主要用於製造聚丙烯醯胺，應用於水處理、灌漿材料與染料等。一般人日常接觸的微量丙烯醯胺，多來自澱粉類食物經高溫（約 120°C 以上）烹調後產生的副產物，如薯條與烤麵包，劑量遠低於造成中毒的程度。不過，大量攝入或長期接觸，會傷害神經系統，症狀包括四肢麻木、肌肉無力、疲勞、記憶力減退與口齒不清，短期高劑量暴露還可能出現意識混亂、幻覺與抽搐。國際癌症研究署（IARC）則將它列為「可能對人類致癌」的物質。這些症狀，與本案受害者描述的手腳麻木、疲倦與無法專心高度吻合。受害者目前仍持續出現注意力不集中、疲勞與左手失去知覺等症狀，其指導教授表示，目前還不清楚他能否完全康復。指導教授形容，這起指控是他職業生涯中最令人震驚的事件之一。