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▲許莉廷得知入圍當下在打《英雄聯盟》。（圖／禾豐九路提供）

許莉廷憑《晚安，瑪卡龍》入圍第61屆金鐘獎迷你劇集（電視電影）女主角獎，今（14）日舉辦媒體茶敘，分享得知入圍當下的趣事、詮釋角色的心路歷程，更許下短期目標：「希望有機會可以拿下代表性的獎項，可以向老闆（柯震東）看齊。」她還承接了柯震東之前帶去金鐘獎的紅內褲，還許願若是拿獎，老闆能買一台電競筆電給她。面對金鐘獎即將到來，許莉廷非常緊張，還特別減重4公斤，被問到有沒有準備幸運小物，她笑說承接了老闆柯震東先前帶去金鐘獎的紅內褲，更把手機桌布換成近期爆紅的《海綿寶寶》「比奇堡居民」排隊照，「希望這股神秘力量能帶給我好運！」若真要說實體的護身符，她也會帶著韓國女團MAMAMOO成員輝人的小卡，因為在低潮時，總是靠聽她們的歌獲得力量。被問到得獎的話，她向老闆許願，想要一台電競筆電。談到得知入圍的那一刻，許莉廷笑說當時她正在打《英雄聯盟》，而且戰況激烈，完全忘了當天要公布入圍名單，朋友傳訊息告訴她「妳入圍了」，她嚇了一跳，卻因為還在激戰中，只能先請朋友等一下。後來朋友按捺不住直接打視訊過來，她就這樣一邊打遊戲一邊哭，「最後順著入圍這股氣勢，打贏了這場遊戲」，隨後她立刻打電話向爸媽報喜，沒想到對方一頭霧水反問「入圍什麼？哪一部戲？」由於媽媽經營美髮院，店裡的客人也一起替她開心，還叮嚀「妹妹很厲害，下次回來幫我簽名」，讓她覺得既可愛又感動。許莉廷也說，此次能和吳奕蓉、李心潔、舒淇、謝盈萱等前輩入圍同一個獎項已經是莫大鼓勵，也更加確信自己是走在對的道路上。回憶《晚安，瑪卡龍》的拍攝，許莉廷為了詮釋劇中的高中生「姜月」，距離高中畢業已五、六年的她，特地翻出高中時期的影片和照片，並頻繁與高中同學聊天，甚至刻意用當年的方式「聊天、打屁」，找回那個年紀直接、快速、不想太多的思考模式。