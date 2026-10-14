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選舉年政黨對立難免 童子瑋盼民代勿忘此刻仍受市民託付

引黃珊珊金句「選民是人，不是票」 童子瑋：選票背後都是認真生活的人

基隆市議長、基隆市長參選人童子瑋今（14）日任內最後一次坐上議長席主持會議，向全體議員同仁感性致意，也以「服務不分黨派、建設不看色彩、永遠基隆優先」三句話共勉，並引用前一日民眾黨前立委黃珊珊所言，強調「選民是人，不是票」，提醒選舉期間仍不能忘記民意代表的本份與責任，所有政治競爭最後都應回到市民生活與城市發展。童子瑋表示，4年前自己是在跨黨派議員支持下當選基隆市議會議長，當時很多人恭喜他，也有人說他很幸運，能在這麼年輕的時候擔任議長。4年後回頭看，他仍然覺得自己確實很幸運，但這段經歷讓他真正學到的是，市民的期待其實不分黨派，而一個政治人物真正的責任，就是把偶然的機會，變成自己願意付出的使命感。童子瑋指出，今年是選舉年，在座許多議員都在爭取連任，或投入輔選工作。政治難免有競爭，也難免有對立，但市民更在意的是，選舉紛擾會不會影響市政推動、日常生活有沒有人放在心上。他強調，不論選戰多麼激烈，所有民意代表都不能忘記，此刻仍然接受市民託付，爭取支持的同時，更要做好眼前工作、承擔現在的責任。童子瑋表示，自己想用三句話和所有議員同仁共勉，「服務不分黨派、建設不看色彩、永遠基隆優先」，市民遇到困難，就應該協助；城市需要建設，就應該努力。每一次討論、每一個決定，都應把基隆的發展與市民的生活放在最前面，而不是讓政黨競爭凌駕市政。童子瑋也提到，昨日黃珊珊在臉書發文談到選舉與政治責任，其中一段內容讓他很有感觸，因此在議場上特別引用「別再只顧著算票了，好好想想怎麼給人民更好的生活與未來。選票不屬於藍，也不屬於綠，更不屬於任何政治人物。選票永遠屬於人民」。認為這段話也提醒所有政治人物，每一張選票背後，都是一個正在認真生活的人，有自己的困難、期待與希望。童子瑋最後表示，今天是這一任最後一次主持會議，感謝所有議員同仁、市府團隊及議會同仁這幾年的努力，也再次以一句話作為結語，與所有人共勉「選民是人，不是票」，希望未來不論選舉結果如何，所有政治人物都能把市民生活放在第一位，讓基隆在民主競爭中持續進步。