我是廣告 請繼續往下閱讀

英國男子闖虎園遭咬死！生前詭異行為曝

園方強調老虎不會安樂死 目前健康狀況良好

▲目擊者表示，男子事發前戴著AirPods跳舞，還請陌生遊客幫忙拍照，遭攻擊時甚至要求老虎「別頑皮了」。（圖／翻攝自X）

死者身分確認了！家屬透露多年受精神疾病所苦

英國約克郡野生動物園10日發生老虎攻擊致死事件，23歲男子查普曼（William Chapman）翻越圍欄進入西伯利亞虎活動區，遭約190公斤重的阿爾泰（Altai）攻擊身亡。家屬透露，查普曼多年來受嚴重精神疾病所苦。事件發生後，園方暫停營業並檢視安全設施，同時強調阿爾泰目前健康良好，不會因攻擊事件遭到安樂死；虎園何時恢復開放，仍須依安全評估決定。這起事件發生於當地時間10日下午，查普曼獨自前往約克郡野生動物園，期間在園區內戴著耳機跳舞，還請一名陌生女遊客泰勒（Del Taylor）替他與老虎拍照，並接連要求「再拍一張！再拍一張！」泰勒事後回憶，男子當時看起來相當開心，沒想到拍完照後，竟直接翻越圍欄，進入西伯利亞虎阿爾泰的活動範圍。目擊者指出，查普曼進入虎園後，老虎隨即靠近並發動攻擊。令人不解的是，男子面對猛獸時似乎沒有意識到危險，甚至試圖出言制止老虎，要求牠「別頑皮了」，還伸出手指比劃，行為與一般人在遭遇猛獸時的反應截然不同。園區工作人員發現後立即鳴槍，成功將老虎驅離，但查普曼仍因傷勢過重身亡。事件發生後，約克郡野生動物園對查普曼不幸身亡表達哀悼，並向家屬及親友致上慰問。園方也表示，已收到許多民眾關心阿爾泰後續處置的詢問，特別對外澄清，這隻老虎目前平安、健康，不會因這起致命事件遭到安樂死。園方事發後立即疏散現場遊客，並暫停營業兩天，進行相關處置與安全檢查。後續將依調查進度及安全評估決定開放安排，並持續檢視園區防護設施與遊客動線。南約克郡警方證實，死者為23歲的查普曼，居住在附近的唐卡斯特，當天獨自前往動物園。目前警方仍在調查他翻越圍欄的原因，尚未對行為動機作出定論，僅形容他是一名「20多歲的脆弱男性」，並呼籲民眾不要轉傳相關影片，避免對死者家屬造成進一步傷害。警方調查也發現，事件發生前不久，查普曼才將相關影片上傳至IG。畫面中，他神情自若地靠近老虎，周遭則傳出其他遊客的驚呼聲。查普曼家屬表示，這場意外讓全家陷入極大悲痛，也透露他多年來飽受嚴重精神疾病困擾，長期服用強效藥物。目前，警方仍持續調查男子進入老虎活動區域的原因，以及事發時園區的警示、管理與防護措施是否完善。