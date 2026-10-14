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鄭麗文任總團長、盧秀燕任副團長 藍營集結戰將全台輔選

鄭麗文喊年底選戰「全壘打」 批民進黨動用國家機器

誓師大會啟動大型沙漏 同步宣傳重啟核電公投

盼突破選戰困境 鄭麗文：讓國民黨團結人民、穩定政局

九合一選戰進入最後倒數，國民黨今（14）日下午舉行「115年KMT中央助講團」成立誓師大會，由黨主席鄭麗文親自擔任總團長，前立法院長王金平出任榮譽團長，台中市長盧秀燕、立法院國民黨團總召傅崐萁等人則擔任副團長，集結黨籍立委、前政務官及智庫學者，全力投入年底選戰。鄭麗文表示，助講團將走遍台澎金馬，宣揚國民黨理念，盼讓黨籍候選人在年底選舉「全壘打」，同時也將宣傳重啟核電公投，爭取選民支持。國民黨今日舉行中央助講團誓師大會，成員身穿白底藍字背心，整齊列隊搭乘電扶梯進場，展現團結氣勢。根據國民黨公布的名單，中央助講團由鄭麗文擔任總團長、王金平擔任榮譽團長、前國民黨副主席曾永權擔任榮譽副團長，副主席兼秘書長李乾龍則出任執行副團長。副團長陣容包括台中市長盧秀燕、國民黨副主席季麟連、張榮恭、蕭旭岑，以及國家政策研究基金會副董事長李鴻源、國民黨政策會執行長傅崐萁；文傳會主委陳以信則擔任執行長。此外，國民黨立法院黨團書記長許宇甄、首席副書記長洪孟楷，以及王鴻薇、徐巧芯、羅智強、李彥秀、馬文君等多名立委也列入助講團名單，另有前行政院副院長杜紫軍、前交通部長葉匡時、前經濟部長尹啟銘等前政務官參與。鄭麗文致詞時表示，距離11月28日投票日僅剩45天，選戰已進入最後衝刺階段。她形容，這場選舉不只是地方首長之爭，更是攸關台灣未來發展方向的關鍵選擇。鄭麗文批評，國民黨面對的是一場不公平、不對稱的選戰，質疑民進黨動用國家機器，甚至透過檢調造成寒蟬效應，讓企業界、學術界及文化界人士不敢公開表態支持在野黨。她表示，「在這場選舉裡面，我們沒有國家機器，我們沒有網軍，我們沒有花不完的銀彈」，國民黨必須憑藉地方執政成績及基層民意，突破選戰困境。鄭麗文強調，中央助講團成立後，將走遍台澎金馬，讓真正有遠見、有擔當、有專業，且清廉勤政的候選人脫穎而出，盼國民黨在年底選舉繳出「全壘打」成績。值得注意的是，國民黨此次誓師大會也將能源政策納入宣傳重點。活動現場安排大型沙漏啟動儀式，藍白色小氣球沿著沙漏落下，逐漸覆蓋下方的「2025非核家園」字樣，呈現「AI正來電 核能才有電」的標語。鄭麗文指出，年底選舉除了地方首長及議員選舉，還有攸關能源政策的公投。她認為，台灣未來無論發展高科技產業或傳統製造業，都需要穩定、充足且價格合理的電力，因此呼籲選民關注核能政策及公投議題。鄭麗文也批評，民進黨中央政府在《財政收支劃分法》爭議中，忽視地方財政自主權，造成朝野僵局。她表示，國民黨將透過中央助講團向全台選民說明政策理念，並持續強化地方輔選工作。鄭麗文強調，面對選戰最後階段，國民黨將整合黨內立委、地方首長、前政務官及青年力量，全力投入各縣市選戰，以最高士氣迎接11月28日投票日。