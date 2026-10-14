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中華職棒37年台灣大賽將於10月17日點燃戰火，由上半季冠軍味全龍對決下半季冠軍中信兄弟。今年例行賽雙方交手24場，龍隊取得15勝9敗的對戰優勢。攤開兩隊今年投、打數據，兄弟團隊打擊率、上壘率、長打率皆排在聯盟首位，龍隊則是投手數據名列前茅，雙方交鋒無疑是一場精彩的「矛與盾」對決。龍隊今年團隊投手防禦率2.61為各隊最佳，其中先發防禦率2.54、牛棚防禦率2.75均高居首位；兄弟團隊投手防禦率3.79則是敬陪末座，先發與牛棚防禦率皆為3.79，分別排在倒數第1與第2位。從投球戰力來看，龍隊在壓制力上明顯技高一籌。打擊方面，兄弟今年團隊打擊率2成69、長打率3成51、上壘率3成38、總得分509分，皆在6隊中高居第1；龍隊團隊打擊率2成44、長打率3成29、上壘率3成12皆排名第5，441分得分則排在第4名。唯一比較特別的是，龍隊全季共敲出57支全壘打名列前茅，兄弟則以41支敬陪末座，展現出長程火力與機關槍打線的不同風貌。選手對戰部分，龍隊郭天信面對兄弟投手群極具破壞力，敲出32支安打、4轟、9分打點與7次盜壘，對戰打擊率3成30、長打率 .526、OPS .907，不論在安打數、全壘打或長打率都是全隊對兄弟表現最突出的打者，是打線中最具破壞力的核心打者。張政禹的表現也不遑多讓，敲出29支安打、12分打點，打擊率高達3成67、上壘率4成14、OPS .823，是龍隊對兄弟打擊率最高、串聯攻勢的關鍵。此外，朱育賢與劉基鴻對兄弟投手群非常有心得。朱育賢敲出17安、4轟、15分打點，OPS.733；劉基鴻同樣擊出17安、4轟，並掃進16分打點，是龍隊對戰打點王。兩人合計對兄弟狂轟8發全壘打、灌進31分打點，將是龍隊能否擊潰兄弟防線的中心重砲。兄弟關鍵打者則是陳俊秀，對戰龍隊敲出20支安打、1轟、8打點，打擊率2成94、長打率4成12、OPS .767，選球與擊球品質極佳，是兄弟打線突破龍隊洋投群最重要的老將支柱。「岳家兄弟」岳東華、岳政華對龍隊投手也發揮穩定，岳東華擊出20安、打擊率3成03、上壘率3成70，為固定先發中對戰打擊率最高者；岳政華則敲出19支安打、2支全壘打為全隊最多，貢獻9分打點，OPS達 .736。