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啟用逾30年的台中市文山焚化廠，因設備老舊致處理量能嚴重不足。台中市政府採BOT模式引進民間近百億元資金「打掉重練」，新廠今(14)日正式動工。市長盧秀燕表示，新廠預計4年內完工，每日垃圾處理量將提升50%至900公噸，發電效能大幅提高67%，並結合景觀休憩設施，轉型為現代化環保綠能園區。盧秀燕指出，隨著台中原市區人口從76萬增至124萬，舊廠每日實際處理量降至600公噸，遠低於原設計，造成量能不足與基層工作環境惡劣。市府捨棄原本10億元的舊廠修繕方案，改採公私協力（BOT）模式引進民間近百億元資金與國際團隊「打掉重練」。未來新廠導入機械化作業後，除大幅減輕基層負擔，空氣污染物排放量更將降低50%至85%，發電效率也由15%提高至25%以上，真正實現「垃圾變黃金」。環境保護局長吳盛忠說，此案由台泥文山公司營運，已與日本三菱重工簽約，焚化爐床及發電設備等核心機組已進入製造階段。透過土建工程與設備製造同步進行，整體興建期程約4年，比原招商規劃提前3年，預估可增加約47萬噸垃圾處理量能。環保局指出，新廠預計118年底完成主要設備建置及測試，119年正式營運。施工期間均委託專業顧問進行履約管理與工程監督；未來園區亦將結合在地景觀步道與休憩設施，將傳統鄰避設施轉型為居民願意親近的「鄰聚」場域，為台中打造宜居永續的環境。