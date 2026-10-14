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▲Azure是馬斯克與旗下新創公司 Neuralink 高階主管齊利斯（Shivon Zilis）所生的女兒。（圖／截自Ｘ）

重新定義「拒絕」： 傳統觀念常鼓勵孩子順從配合，容易養成不敢拒絕的「討好型人格」。家長可以讓孩子明白，拒絕的是「請求」，不是否定「對方」，維護自己的身心狀態與優先事項，不需要覺得愧疚。

傳統觀念常鼓勵孩子順從配合，容易養成不敢拒絕的「討好型人格」。家長可以讓孩子明白，拒絕的是「請求」，不是否定「對方」，維護自己的身心狀態與優先事項，不需要覺得愧疚。 簡單俐落勝過長篇解釋： 面對不合理的要求，過多藉口反而容易造成誤解。家長可以陪孩子練習簡潔有禮的說法，例如「謝謝你，但我現在無法答應」。

面對不合理的要求，過多藉口反而容易造成誤解。家長可以陪孩子練習簡潔有禮的說法，例如「謝謝你，但我現在無法答應」。 把拒絕變成力量： 鼓勵孩子相信自己的判斷，學會篩選資訊與請求，才能把時間與熱情，投入真正值得追求的事物。

全球首富、特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）日前以視訊方式參加特斯拉車主活動「X Takeover」直播時，意外被 4 歲女兒亞祖蕊（Azure）闖進鏡頭，小女孩古靈精怪的表情瞬間成為全場焦點，馬斯克也當場放下工作，提早結束直播陪孩子玩。當時馬斯克正在向車主介紹特斯拉 Roadster 的最新製造進度，亞祖蕊突然推門走進房間。現場約 2000 名觀眾見到小女孩現身，隨即爆出歡呼聲。馬斯克沒有露出被打斷的不悅，反而一臉溫柔地向女兒介紹螢幕另一端的人，笑稱他們是「特斯拉的支持者」，還對著鏡頭說：「外面大約有 2000 人在看，我想應該有很多人！」據報導，這是亞祖蕊首次在公開直播中亮相。她完全不怯場，也沒有開口說話，只是不停對著鏡頭吐舌頭、瞪大眼睛，做出各種鬼臉，引來觀眾陣陣笑聲，風采直逼爸爸。馬斯克最後在女兒面前「投降」，笑著向大家說再見：「我要去陪孩子玩了，期待下次再見。」隨後便提早下線。現年 55 歲的馬斯克，與前妻及不同伴侶共育有多名子女，外界統計約為 14 人。他先前曾開玩笑說，這是在「盡力應對人口不足的問題」。亞祖蕊生於 2021 年 11 月，是馬斯克與旗下腦機介面公司 Neuralink 高層齊利斯（Shivon Zilis）所生的孩子，與雙胞胎哥哥斯特萊德（Strider）同年出生，兩人另有妹妹與弟弟，齊利斯與馬斯克共育有 4 名子女。據報導，齊利斯曾在法庭上作證表示，馬斯克當年主動提出捐精，因為他「鼓勵身邊的人生小孩」，而她因健康因素無法以傳統方式成家，因此接受提議。她也透露，馬斯克每週都會抽出數小時，與她和 4 名孩子共度家庭時光。至於另一位較常曝光的孩子，則是馬斯克的長子 X。他不時陪著爸爸出席公開活動，在鏡頭與群眾面前早已游刃有餘，相較之下，亞祖蕊平常很少露面，這次雖然表情豐富，仍帶著幾分小女孩的靦腆，父女同框的畫面相當難得。值得一提的是，齊利斯在本月 2 日於社群平台 X 發文透露，她與馬斯克的感情關係已經結束，並說「從相愛到放手只在一週之內，沒有任何預警」，但同時也表示，希望兩人能成為「很棒的朋友與共同教養者」。截至目前，馬斯克尚未公開回應。對孩子們來說，父母雙方仍維持共同養育的意願，這次直播中父女互動的溫馨畫面，也格外引人注目。除了陪伴，馬斯克對子女教育也相當積極。他曾創辦私立學校 Ad Astra，最初設在 SpaceX 園區內，據報導，他的部分孩子與 SpaceX 員工的子女一起就讀，這所學校後來停止營運。之後他資助成立的新校區位在德州巴斯特羅普郡（Bastrop County），距離他的企業園區不到 5 分鐘車程。這所學校收 3 歲至 6 歲孩童，以科學、科技、工程與數學（STEM）為核心，採用「逐步學習」的環境，據報導，馬斯克旗下慈善機構曾為此提供約 1 億美元（約新台幣 31.8 億元）的啟動資金。另一所由同一位創辦人經營的線上實驗學校 Astra Nova，則招收 10 歲至 15 歲的學生，課程包括數學生物學、「科學家的詩歌」等。至於馬斯克如何在龐大商業版圖與眾多子女之間取得平衡？他的前妻賈絲汀·威爾遜（Justine Wilson）曾分享過，馬斯克迅速崛起的關鍵，除了極度努力，更重要的是勇於說「不」。她說，馬斯克會毫不猶豫地拒絕那些想占用他時間、注意力與精力的人與事，才能專心達成目標。她寫道：「每一次說『不』，都代表你對真正重要的事說『是』。」原報導以這套「拒絕哲學」延伸出三點親子教養建議，供家長參考：