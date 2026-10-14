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蘋果「敏感內容警告」機制

防騷擾神器還是監視隱私？

澳洲一名25歲女性日前在與男友進行視訊通話時，在鏡頭前短暫露出胸部，不料，通話竟瞬間遭到iPhone系統強制「凍結」，並跳出裸露內容警示。這起事件迅速引發各界對蘋果（Apple）演算法運作機制、是否涉及侵犯個人隱私以及人工智慧（AI）如何定義裸露等諸多討論。綜合媒體報導，這位化名法蘭琪（Frankie）的澳洲女子表示，當時她正趁著男友午休時間進行FaceTime視訊通話，過程中她向鏡頭露出了胸部，不料通話畫面卻突然卡死，雙方皆無法聽到聲音或看到對方。隨後，男友的螢幕上跳出了一則系統通知，詢問說「你確定要繼續此通話嗎？」警示內容指出該視訊可能包含裸露畫面，並提供「繼續觀看」或「離開通話」的選項。法蘭琪對此感到十分震驚與錯愕，「你根本不知道蘋果到底掌握了什麼、沒掌握什麼，或者他們到底看見了什麼」。她進一步質疑演算法介入的標準以及對裸露的定義，「如果是遠距離戀情在進行視訊親密互動呢？我開始陷入恐慌，如果演算法對裸露有某種『標準』，導致它無法正確識別不同體型的身體怎麼辦？」法蘭琪事後查證發現，干擾通話的機制為蘋果iPhone內建的「敏感內容警告」（Sensitive Content Warning）功能。該功能透過機器學習技術，自動辨識圖像與影片中是否包含潛在的敏感或裸露內容。針對隱私疑慮，蘋果官方技術文件強調，所有影像分析均在使用者裝置本地端進行，蘋果伺服器既不會收到系統檢測敏感內容的通知，也無法獲取或檢視被分析的影音內容。該功能旨在讓使用者自主選擇是否接收可能令人不適的情色畫面，系統警示僅為預防性質。只有當使用者主動在iMessage或FaceTime中對檢測到的裸露內容進行「檢舉」時，相關內容才會傳送至蘋果進行人工審查；若判斷涉及違法行為，官方才會進一步移交執法機關。成人使用者可透過「設定」>「隱私權與安全性」來自行決定開啟或關閉「敏感內容警告」。兒童帳號則適用「通訊安全」（Communication Safety）機制，由家長透過「螢幕使用時間」強制管理，以防止未成年人接收或分享敏感照片。法蘭琪並非唯一對此感到困惑的使用者。她在美國論壇Reddit上發現，也有其他網友分享過類似經歷。有人在視訊中向男友展示新買的比基尼時，同樣觸發了系統警示，並引發了「手機是否在秘密錄影」的疑慮。網友對此功能態度兩極，支持者認為這是防止未經同意接收色情影像的強大安全防線；反對者則認為，在使用者不知情的情況下自動掃描私密通話，讓人有種被技術監控的不適感。經歷這次「斷訊風波」後，法蘭琪表示自己並不打算停止與男友在視訊通話時的親密互動，但她已第一時間要求男友關閉手機中的這項設定，回歸不受干擾的兩人世界。