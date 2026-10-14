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蔣萬安2028布局受衝擊？吳子嘉：期待值沒了

吳子嘉親吐陰謀論：2028的想像到韓國瑜身上了

2026台北市長選戰升溫，民進黨參選人沈伯洋聲勢引發討論，國民黨內部的政治角力也成為焦點。《美麗島電子報》董事長吳子嘉近日直言「趙少康害死了蔣萬安」，認為沈伯洋聲勢崛起與藍營內鬥有關，更指出蔣萬安雖然仍是台北市長，但2028年總統大選的期待值已經沒了；此外，他也點名立法院長韓國瑜，藉著國慶時機提升政治聲勢，瞬間躍升成為「藍軍第一人」。「我的看法是，趙少康害死了蔣萬安。」吳子嘉認為，沈伯洋近期聲勢上升，不只是個人因素，也與國民黨內部的政治鬥爭有關，他甚至表示「沒有國民黨的內應，沈伯洋就不存在」，並指稱洋流的崛起是趙少康在藍營內部鬥爭、打擊蔣萬安所造成的結果。談到蔣萬安的政治前景，吳子嘉直言「已經垮掉了」，不過他隨即說明，並非指蔣萬安失去首都市長位置，而是認為其原本被外界看好的2028年政治發展，已經受到影響，「不是台北市長垮掉，是2028期待值沒了」，認為近期的政治攻防可能改變藍營內部對未來布局的人選想像。吳子嘉接著將矛頭轉向韓國瑜，提出他口中「更陰謀論」的觀點，他認為，韓國瑜巧妙把握國慶時機、橫空出世，透過「許三願」相關表態迅速拉高政治聲勢，甚至躍升為「藍軍第一人」。吳子嘉進一步分析，隨著韓國瑜在藍營的政治地位受到關注，「2028的想像到他身上了」，原本被外界看好、寄予厚望的蔣萬安，如今也已出局。對於遭指控影響蔣萬安選情，趙少康今（14）日也發聲表示，最近有人不斷批評，認為是自己害了國民黨和蔣萬安，讓他感到啼笑皆非，並反問：「原來我有這麼偉大，因為一場訪問就影響這麼大？」直球回應外界將專訪爭議與蔣萬安政治處境連結的說法。