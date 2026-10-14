超扯！台灣麥當勞今（14）日上午推出星級遊戲，一天不到7小時已宣告遊戲正式結束！麥當勞證實1+1星級點「15萬份優惠券」被搶光。《NOWNEWS今日新聞》記者海巡社群平台Threads，發現眾多網友上傳QR Code共享，導致活動「史上最短命」，自稱「蕭貪郎」粉絲笑：「活網的人有免費麥當勞吃」。
麥當勞證實！星級遊戲「15萬份優惠」搶光 活動正式結束
麥當勞今早為「1+1星級點」推出「星級遊戲」，加入麥當勞LIN
E官方帳號，全台掃描QR Code累積69元星級幣，可換取「1+1星級點」組合優惠券抽獎機會。
不料活動開跑時間，才一天不到7小時，便已傳出遊戲無法進入。《NOWNEWS今日新聞》記者求證業者，台灣麥當勞證實：「感謝顧客熱烈參與《星級遊戲》，15萬份1+1星級點組合即享券皆已贈完，故遊戲正式結束。遊戲獎勵請於2026年12月31日23:59前兌換完畢，逾期失效。」
網友批號稱「史上最短命」活動！粉絲：Threads活網才有免費
有人質疑，遊戲突然就結束，是否業者提前緊急終止活動？不過，記者海巡社群平台Threads，發現眾多網友上傳QR Code共享，讓大家不用出門就能累積超過十幾、二十次抽獎機會，超快搶光抽獎優惠券。
而一早就衝出門幫大家實測遊戲玩法的記者，雖然靠著首次登入贈送及開箱第一家門市掃描QR Code，就湊到抽獎門檻金額；不過運氣不佳，只獲得「銘謝惠顧」，算是忙了個寂寞。
我是廣告 請繼續往下閱讀
麥當勞今早為「1+1星級點」推出「星級遊戲」，加入麥當勞LIN
有人質疑，遊戲突然就結束，是否業者提前緊急終止活動？不過，記者海巡社群平台Threads，發現眾多網友上傳QR Code共享，讓大家不用出門就能累積超過十幾、二十次抽獎機會，超快搶光抽獎優惠券。
而一早就衝出門幫大家實測遊戲玩法的記者，雖然靠著首次登入贈送及開箱第一家門市掃描QR Code，就湊到抽獎門檻金額；不過運氣不佳，只獲得「銘謝惠顧」，算是忙了個寂寞。