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麥當勞證實！星級遊戲「15萬份優惠」搶光 活動正式結束

超扯！台灣麥當勞今（14）日上午推出星級遊戲，一天不到7小時已宣告遊戲正式結束！《NOWNEWS今日新聞》記者海巡社群平台Threads，發現眾多網友上傳QR Code共享，導致活動「史上最短命」，自稱「蕭貪郎」粉絲笑：「活網的人有免費麥當勞吃」。麥當勞今早為「1+1星級點」推出「星級遊戲」，加入麥當勞LIN