我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Rival Pro & Sensei Pro Series｜經典 Pro 血統，新世代效能。（圖／宏碁遊戲提供）

這不只是進化，而是全面革新。搭載 UWB 技術、True 8K Polling Rate 與 Infinite Power System，Sensei Pro 與 Rival Pro 系列成為全球首款採用純 UWB 無線連線、並提供 True 8K 效能的滑鼠系列。8K 已成為高階電競滑鼠的重要規格，但玩家不一定能持續發揮 8K（8000Hz） Polling Rate 的完整效能。主要原因在於目前多數無線滑鼠使用的 2.4GHz 頻段相當擁擠，耳機、鍵盤、手機及其他無線裝置都可能使用相同頻段；同時，8K （8000Hz）Polling Rate 本身也需要更高的電力支援。就像行動網路強調速度與涵蓋率一樣，各家品牌採用的測試方式與技術架構不同，單看數字未必能完整反映實際使用體驗。對 8K 無線滑鼠而言，真正影響表現的不只是 Polling Rate 數字，更包含背後無線訊號的穩定度與傳輸效能。為解決這些問題，SteelSeries 在全新 Pro 系列滑鼠中整合三項核心技術。Ultra-Wideband（UWB）Wireless 避開擁擠的 2.4GHz 無線環境，透過擁有約 20 倍頻寬的高速頻譜進行傳輸；True 8K（8000Hz）Polling Rate 每秒最高可回報 8,000 次位置資訊，帶來更快速的反應、更精準的追蹤、更低的輸入延遲，以及更流暢的游標移動。為完整發揮 UWB 無線環境下的 True 8K 效能，Sensei Pro 與 Rival Pro 系列同時搭載 SteelSeries Infinite Power System，透過可熱插拔電池設計，讓玩家不中斷遊戲即可更換電池，真正實現「8K all day」。為新世代競技遊戲重新打造，全新 Pro 系列針對競技遊戲需求進一步輕量化，全尺寸版本僅 53g，Mini 版本更只有 49g。全系列搭載壽命達 1 億次點擊的 Optical Switches，提供俐落明確的點擊手感，並具備低至 0.35ms 的低延遲反應；全新 TrueMove 42K Optical Sensor 則提供高精準度的追蹤效能。搭配 SteelSeries GG Software Suite 中的 Advanced Aiming Tools & Software Tuning，玩家可以進一步依照自己的操作方式調整設定，讓全新 Pro 系列成為專為競技玩家打造的高效能滑鼠。Sensei 與 Rival 分別於 2011 年及 2013 年推出，多年來憑藉經典外型、舒適握感與穩定表現，受到職業選手與競技玩家喜愛。全新 Pro 系列延續兩大系列的經典設計，並加入新世代技術，針對重視速度、精準度、耐用性與操作彈性的玩家打造。產品陣容包含 Sensei Pro、Sensei Pro Mini、Rival Pro 與 Rival Pro Mini，皆提供黑、白兩種配色，讓玩家可依照手型、握法與操作習慣選擇適合自己的款式。Ultra-Wideband Wireless（UWB）｜相較於傳統 2.4GHz 無線連線，Rival Pro 與 Sensei Pro 較不容易受到頻段壅塞與訊號干擾影響。UWB 使用 6.4GHz–9.056GHz 頻譜，具備約 20 倍頻寬，並可同時運用多個無線頻道，提供穩定且持續的 8K 無線效能，即使在無線裝置密集的環境下，也能維持可靠訊號、低延遲與穩定表現。Flawless True 8K｜8,000Hz Polling Rate 每秒最高可更新 8,000 次位置資訊，相較標準 1,000Hz 滑鼠最高提升至 8 倍。Rival Pro 與 Sensei Pro 系列搭載 Max Performance Mode，可讓感應器持續運作於 8K 模式，提供每秒 20K Frame Captures，以及完整的 800IPS／70G 效能，即使是細微操作也能保持靈敏且精準的追蹤。Infinite Power System｜SteelSeries 可熱插拔雙電池設計，讓玩家在遊戲過程中不中斷電力。一顆電池使用時，另一顆可同步充電，需要時直接替換。續航時間最高可達：8K 模式 32 小時（每顆電池 16 小時）｜1K 模式 120 小時（每顆電池 60 小時）。Advanced Aim Tools & Software Tuning｜完整個人化與最佳化軟體功能涵蓋 Device Configuration、Aim Training 與 Web-Based App。玩家可透過 Rotation Control、Adjustable Liftoff Distance、Scroll Jump Protection 等功能調整滑鼠；Sensitivity Finder 可協助尋找適合自己的靈敏度設定，Sensitivity Converter 則能將慣用的瞄準 DPI 設定轉換至不同遊戲，維持一致的操作體驗。此外，3D Aim Trainer 可協助玩家針對 FPS 遊戲進行瞄準訓練。上市資訊Rival Pro 與 Sensei Pro 系列針對《Counter-Strike 2》、《VALORANT》與《Fortnite》等熱門競技遊戲打造， 2026年10 月 14 日正式上市。SteelSeries賽睿Rival Pro無線滑鼠（黑, 白） 建議售價 NT$6,490。SteelSeries賽睿Rival Pro 無線mini滑鼠（黑, 白）建議售價 NT$6,490。SteelSeries賽睿Sensei Pro無線滑鼠（黑, 白）建議售價 NT$6,490。SteelSeries賽睿Sensei Pro 無線mini滑鼠（黑, 白）建議售價 NT$6,490。台灣地區 由 宏碁遊戲股份有限公司 為獨家代理商 供貨。