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▲身為台灣最大電力公司，台電也不會缺席，未來將在機組加入CCS設施。（圖／台電提供）

10年規劃26部燃氣電廠 台電：CCS不會缺席

AI分散在民間 電鍋負載變成「團戰負載」？

▲曾文生表示，大型電力設施必須距離發電端更近，可以節省很多成本，很多業者經過私下溝通，認為投入算力中心的業者都是表達支持。（圖／記者鍾泓良攝影）

台電提「以光代電」 用光纖距離取代電纜距離

台電預估，半導體用電量在2030年將會達到1070萬瓩、2035年達1460萬瓩約占台灣用電量的3成。台電董事長曾文生今（14）日公布未來10年佈局，提及到穩定供電之外的規劃，也提出數項新方針，譬如在火力電廠加入「碳捕捉與封存」（CCS），也提倡AI資料中心「以光代電」，讓資料中心距離電廠更近，縮短電纜距離，並且用光纖傳輸資訊。曾文生表示，許多用戶都關心台灣用電量是否充足，但大用電戶並不太擔心，因為很早就規劃未來10年用電量，尤其電力建設所需時間都比土地整備、建設廠房時間更長，「這件事情在5年前一定沒有企業這樣想的」，過去企業投資都是在看土地，但2年前開始，電力能否供應就成為第一大決策，選錯就會花很多時間，選對就可加速。而受到能源轉型、 AI發展及地緣政治相互影響下，電力發展有相當大的改變，因此台電必須要與產業共同決策，現階段受到晶圓製造、記憶體、先進封測及高效能伺服器；台電估算，半導體用電量在2030年將會達到1070萬瓩、2035年達1460萬瓩約占台灣用電量的3成。另外，台電今年核供750MW的AI資料中心用電，曾文生受訪說，Google位於彰濱的資料中心約有200MW、300MW，其餘都分散在各地，但希望是給予真正的投資者，而不是提供場域的人，「萬一真正要投的人，拿不到怎麼辦？」對此，台電未來10年供電預計增加26部、總裝置容量約25GW的天然氣機組。而曾文生也提到，台積電跟民營電力公司都在協商推動CCS，強調台電是國營事業如果沒有經濟部批准都還要再研議，但身為台灣最大電力公司，台電也不會缺席，未來將在機組加入CCS設施。核電重啟部分，曾文生說，核三廠設備在運轉期間都有維護，所提送再運轉計畫給核安會審查通過，現在就是找到原廠西屋（Westinghouse Electric）一同推動安全檢查，考量到國外也有相同機組，台電不用從零開始摸索。至於再生能源，他表示，近期在台電二期離岸風電場都有討論，「台電公司只有一個立場，我們希望能夠把風場在最短的時間內穩定地建設起來」，未來也會評估風電、地熱投資可能性；光電則朝向電網韌性發展，搭配儲能一起成為穩定供電角色。最後談到輸電部分，曾文生說，台電不斷跟用電單位說明，電網位置很重要，送不送得到是很大挑戰，提到目前大家還聚焦在大型算力中心，但民間已經陸續出現個人化、家庭版資料中心，認為未來趨勢是AI用電在家庭各角落，也讓電網變得更加吃緊。他補充，H200用電量大約跟大同電鍋一樣，約是1KW，但是大同電鍋最多就是用30分鐘，但是H200可能連續運轉20小時，用電量非常大，以後不僅會出現因上百萬家庭的媽媽準備早餐所形成的「電鍋負載」，晚上21時可能會因為小孩寫作業用AI、玩線上遊戲的「打團戰」新夜尖峰負載，導致很多都會區舊電網也必須更新，因為輸電壓力會加大，他也提到，台電未來15年必須要蓋43座變電所，但是一個台北市松湖變電所就蓋了20年以上，現在變成每1年要蓋3座，新建線路長達1922公里，增加約52GW的電容，而穩定電網要投資300億元。最後，他也強調，AI資料中心務必要接近發電端，運用半導體的「以光代電」概念，讓電力運輸距離縮短，再用光纖把資訊快速傳輸出去，不僅可以更節能、減少耗電，工程也相對簡單，等於用「光纖距離取代電纜距離」。曾文生表示，大型電力設施必須距離發電端更近，可以節省很多成本，很多業者經過私下溝通，認為投入算力中心的業者都是表達支持，尤其電廠拉電纜的成本比較高，但資訊用光傳輸成本較低。