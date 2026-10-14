台灣星巴克從12日起實施全新的客製化收費新制，如去冰、少冰要求補奶或補飲料，已經由原本的免費更改為每項加收15元，引發大批消費者與常客不滿，對此，資深名廚陳鴻發文反擊批評者，「他的心中只有以自己為中心」、「若沒有那個咖撐就不要吃那種洩藥！」
星巴克新制挨轟 陳鴻犀利反嗆批評者
陳鴻今（14）日在臉書發文談星巴克新制引發的負評，「如果每天一定要喝一杯星巴克，這種患有強迫症的人跟在捷運上裝上哀鳳耳機裝睡的人一樣，他的心中只有以自己為中心，認為45元超市的咖啡根本就配不上自己，所以才會有一套指定的標配來愛自己。」
陳鴻回憶，30多年前帶著母親硬塞給他的3萬元來台北闖蕩，這裡的物價開銷讓自己不得不學會上海人說的「精打細算做人家」，當時他在廈門街跟汀州路找到舊家具一直使用到今天，批判抨擊星巴克的人，「哪有什麼標配，多半就是交了愛比較的壞朋友愛慕虛榮罷了！」
最後，陳鴻以台語俚語說：「真的只有你是不是洨咖撐，若沒有那個咖撐就不要吃那種洩藥，這種人不要跟牠說真話，否則不但聽不進去而且還會顧人怨！」
貼文一發出，網友紛紛留言：「真的是這樣，身邊就有人，出門一定要喝星巴克，連到高速公路休息站吃午餐，也要找有星巴克的休息站，如果有一天星巴克倒了，她應該會餓死」、「哥有感而發」、「說得太接地氣了，必須支持」、「脾氣硬總覺得會吃虧的，挺你！」
消費者揚言抵制 消保官、星巴克回應
針對星巴克的客製化新制，有民眾反應點特大杯「去冰不補」時，飲料因為少了冰塊而明顯只剩半杯或七分滿，質疑是變相漲價與縮水，甚至在社群平台揚言抵制，台北市主任消保官林傳健指出，業者應於點餐前明確揭露飲品去冰後的份量與收費條件，確保資訊充分透明，若實際容量有顯不合理之情形，消費者可保留憑證向業者反應或撥打1950專線。
至於星巴克官方則回應，每款飲品的標準配方都經過團隊反覆研發與風味測試，以呈現最合適的風味組合，同時仍尊重顧客個人喜好保留客製化選項，針對新制引發的微詞，後續推出「APP行動預點折20元」等限時活動，但被部分網友批評誠意不足。
資料來源：陳鴻臉書
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陳鴻今（14）日在臉書發文談星巴克新制引發的負評，「如果每天一定要喝一杯星巴克，這種患有強迫症的人跟在捷運上裝上哀鳳耳機裝睡的人一樣，他的心中只有以自己為中心，認為45元超市的咖啡根本就配不上自己，所以才會有一套指定的標配來愛自己。」
陳鴻回憶，30多年前帶著母親硬塞給他的3萬元來台北闖蕩，這裡的物價開銷讓自己不得不學會上海人說的「精打細算做人家」，當時他在廈門街跟汀州路找到舊家具一直使用到今天，批判抨擊星巴克的人，「哪有什麼標配，多半就是交了愛比較的壞朋友愛慕虛榮罷了！」
最後，陳鴻以台語俚語說：「真的只有你是不是洨咖撐，若沒有那個咖撐就不要吃那種洩藥，這種人不要跟牠說真話，否則不但聽不進去而且還會顧人怨！」
貼文一發出，網友紛紛留言：「真的是這樣，身邊就有人，出門一定要喝星巴克，連到高速公路休息站吃午餐，也要找有星巴克的休息站，如果有一天星巴克倒了，她應該會餓死」、「哥有感而發」、「說得太接地氣了，必須支持」、「脾氣硬總覺得會吃虧的，挺你！」
消費者揚言抵制 消保官、星巴克回應
針對星巴克的客製化新制，有民眾反應點特大杯「去冰不補」時，飲料因為少了冰塊而明顯只剩半杯或七分滿，質疑是變相漲價與縮水，甚至在社群平台揚言抵制，台北市主任消保官林傳健指出，業者應於點餐前明確揭露飲品去冰後的份量與收費條件，確保資訊充分透明，若實際容量有顯不合理之情形，消費者可保留憑證向業者反應或撥打1950專線。
至於星巴克官方則回應，每款飲品的標準配方都經過團隊反覆研發與風味測試，以呈現最合適的風味組合，同時仍尊重顧客個人喜好保留客製化選項，針對新制引發的微詞，後續推出「APP行動預點折20元」等限時活動，但被部分網友批評誠意不足。
資料來源：陳鴻臉書