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近期詐騙集團冒用「遠通電收」名義，大量寄送停車費催繳電子郵件，以「車輛停車費扣款未成功通知」等字樣為主旨，利用民眾擔心欠費的心理，誘導點擊郵件中的繳費連結、進入假冒的繳費網站，輸入信用卡資料及一次性驗證碼（OTP）進而盜刷信用卡。刑事警察局示警，詐騙集團採取「真客服電話、假繳費連結」的手法，藉此取得民眾信任。民眾分享，無論輸入任何車號，詐騙網站均顯示固定欠費金額（如：120元或40元），顯示該網站並未實際查詢停車紀錄。遠通電收表示，不會以電子郵件催繳停車費，凡收到冒用遠通名義寄送的「停車費催繳電子郵件」，均為詐騙。民眾若需確認停車費繳費狀態，可自行開啟「遠通電收ETC App」或「uTagGo App」，或直接輸入遠通電收官方網站網址（https://www.fetc.net.tw）查詢，也可洽客服專線（02）7716-1998、LINE客服（ID：@etag）確認。