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黃國昌力挺黃珊珊 選民不是政黨的票

無黨籍前台北市長參選人黃珊珊昨天在臉書發文，強調不願被藍綠綁住的中間選民，才是決定選舉勝負的關鍵，政治人物做得好自然能連任，做不好就會被選民汰換。不料文中表示自己「以無黨籍參選」，引來民眾黨社群粉專「民眾講堂」發文反嗆。對此，民眾黨主席黃國昌今（14）日力挺黃珊珊，直言「我覺得珊珊講得很對啊，選民的確是人不是票。」外界熱議4年前黃珊珊在台北市長選舉拿下的34萬票，未來究竟會流向民進黨沈伯洋，還是國民黨蔣萬安。黃珊珊昨發文強調，「34萬票不是黃珊珊的票，而是34萬位有獨立判斷能力的市民」，並指出政黨最熟悉的操作方式，就是訴諸危機感，強調「這次不歸隊，後果有多嚴重」，這套方法或許能鞏固基本盤，對中間選民卻可能適得其反。黃珊珊也認為，當媒體忙著計算她的34萬票時，更應該看見的是台北市不願被藍綠綁住的中間選民。她強調這群人才是台灣真正的第三勢力，雖然人數不一定最多，卻是足以決定選舉勝負的關鍵。台灣民眾黨今天前進彰化，在二林區縣議員參選人洪雅婷服務處召開中央委員會。會後接受媒體聯訪時，黃國昌被問到黃珊珊發文強調「選民是人不是票」，卻遭民眾黨社群粉專「民眾講堂」開嗆一事，對此有何看法。黃國昌表示，黃珊珊曾參選台北市長，同時也是台北市民，台灣是自由民主法治的社會，每一位選民都有表達意見的自由。他更直接表態「而且我覺得珊珊講得也很對啊，選民的確是人不是票！」黃國昌指出，重點在於每一位選民都應該基於自由意志，選出自己心目中理想的市長候選人。選舉過程中，不應有人享有特權，也不該動用國家機器或公家資源，從中影響選舉公平性。至於「民眾講堂」粉專的發言，黃國昌則說「至於你口中所講的民眾講堂，我不知道他們說什麼。」