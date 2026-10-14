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安全帶同樣廣告不實 再罰80萬

公平會今（14）日通過，台灣森那美起亞公司代理銷售Kia Sportage車款，因廣告之安全認證與規格配備表不實，就足以影響交易決定之商品品質為虛偽不實及引人錯誤之表示，又因涉民眾安全，及營業額高，決議重罰200萬元罰鍰。公平會表示，台灣森那美起亞公司代理銷售Kia Sportage車款，在社群媒體刊Sportage為「進口品質，與國際同步……歐洲撞擊5顆星安全認證」，讓民眾認為國內銷售的Sportage車款為進口品質且與國際同步具有歐洲撞擊5顆星安全認證。但經查，國內銷售的Sportage車款為與2022年歐洲新車安全評等（NCAP）5顆星受測車型版本及配備不同，交通部也說明，國際間各NCAP組織的試驗項目、評等標準、車輛規格及安全配備不相同，評等結果無法直接引用，實際上在我國銷售車款TNCAP撞擊測試評等為2顆星。公平會發言人辛志中表示，該案涉及到民眾用路安全，因此格外重視，而該車款銷售不錯，廠商營業額高，因此廣告不實影響層面更廣。公平會表示，廣告使人產生國內銷售的進口Sportage品質與國際同步，並獲 NCAP 5顆星評價的誤認，違反《公平交易法》第21條第1項規定，處120萬元罰鍰。另外，台灣森那美起亞公司2022年6月至2023年10月在Kia Sportage規格配備表載有「全車ELR三點式安全帶」，廣告予人印象為全車所有座位安全帶均具有緊急鎖定式（ELR）及自動緊縮式功能，但經該會發現實際後座安全帶未有自動預縮功能，廣告宣稱與事實不符，也違反《公平交易法》第21條第1項規定，處80萬元罰鍰。公平會提醒，汽車廣告所宣稱的車輛安全性資訊，為影響交易相對人作成交易決定的重要因素，業者製刊廣告，應與事實相符，以免造成消費者誤認，否則將因廣告不實而受罰。