台北101董事長賈永婕今（14）日穿著黑色無袖連身短裙洋裝，並將一件米白色Dior粗花呢短版外套披在肩上，前往立法院財政委員會備詢，沒想到，民進黨籍召委賴惠員當場建議她下次「請穿得跟我們一樣純樸」，並強調國會殿堂有一定的標準。稍早，賈永婕發文公開今天的穿搭單品，透露該件話題小外套是為了參加大女兒畢業典禮在101買的，對於各界對她服裝的讚美，賈永婕說：「謝謝大家的誇獎！感覺我又要去敗家了！」
透露Dior外套來源 賈永婕：重要場合我都穿著它
賈永婕笑說，「來到台北101之後，最可怕的就是碰到週年慶！常常一不小心就手滑，忍不住買精品。不過，工作這麼辛苦，犒賞自己一下，好像也是很可以的吧？今天討論度很高的這件Dior外套，其實是去年參加安安大學畢業典禮時買的。這一年來，好幾個重要場合我都穿著它。真的很喜歡它優雅的米色，搭配金色的刺繡線條，低調又有質感，款式也是經典耐看的風格！」
公開今日穿搭 賈永婕：精品珍貴的是背後的回憶
接著，賈永婕公開OOTD（今日穿搭），透露外套是Dior，手錶也是Dior，「大學畢業時奶奶送我的禮物，至今已經30多年了，是我最珍貴的一樣精品」，手環為Cartier，鞋子則是Ferragamo，她最後說：「精品可以是犒賞自己的禮物，但真正珍貴的，是背後的故事和回憶。最後的結論是...台北101真的好危險！」
貼文一發出，大批網友湧入力挺賈永婕，「穿著非常高雅大方，心善人美，怎麼看怎麼美～非常符合101董事長的形象」、「可以請您改天去幫立委上美感的相關的課，教學一下！都什麼年代了，乾脆跟我說男性中山裝，女性西裝套裝，顏色一律灰色好了，這題有點莫名其妙」、「拜託帶賴惠員到101買衣服！」
資料來源：賈永婕臉書
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賈永婕笑說，「來到台北101之後，最可怕的就是碰到週年慶！常常一不小心就手滑，忍不住買精品。不過，工作這麼辛苦，犒賞自己一下，好像也是很可以的吧？今天討論度很高的這件Dior外套，其實是去年參加安安大學畢業典禮時買的。這一年來，好幾個重要場合我都穿著它。真的很喜歡它優雅的米色，搭配金色的刺繡線條，低調又有質感，款式也是經典耐看的風格！」
接著，賈永婕公開OOTD（今日穿搭），透露外套是Dior，手錶也是Dior，「大學畢業時奶奶送我的禮物，至今已經30多年了，是我最珍貴的一樣精品」，手環為Cartier，鞋子則是Ferragamo，她最後說：「精品可以是犒賞自己的禮物，但真正珍貴的，是背後的故事和回憶。最後的結論是...台北101真的好危險！」
貼文一發出，大批網友湧入力挺賈永婕，「穿著非常高雅大方，心善人美，怎麼看怎麼美～非常符合101董事長的形象」、「可以請您改天去幫立委上美感的相關的課，教學一下！都什麼年代了，乾脆跟我說男性中山裝，女性西裝套裝，顏色一律灰色好了，這題有點莫名其妙」、「拜託帶賴惠員到101買衣服！」