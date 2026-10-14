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▲邱副局長呼籲長輩們，多多走出家門參與據點活動，開開心心，可以更健康且延緩失能。(圖／記者金武鳳攝，2026.10.14)

▲來自大甲區C據點「康達藥局」隊的20幾名長輩，運用寶特瓶創作樂器，搭配趣味演出，贏得全場熱烈掌聲。（圖／記者金武鳳攝，2026.10.14)

▲老寶貝扮成紅粉甜心，粉色蓬蓬裙讓老寶貝彷彿回到童年，滿溢喜悅與活力。（圖／記者金武鳳攝，2026.10.14)

台中市政府衛生局今天下午在朝馬國民運動中心舉辦C據點長照站成果發表會，近400名長輩、家屬及服務夥伴參與。長輩運用再利用素材製作打擊樂器及變裝道具，透過樂齡演奏、舞蹈與走秀，分享平日在社區據點的學習成果外，今年首度加入AI影像創作體驗，讓長者動手生成個人風格圖片，衛生局副局長邱惠慈致詞表示，台中市65歲以上人口已逾51萬人，占總人口17.9%，社區照顧服務需求增加，截至今年9月，全市已布建2086處長照據點，包括A據點116處、B據點1454處及C據點516處，較2018年的782處增加約1.7倍。至於失智照護及家庭支持方面，台中市另有12處失智共同照護中心、52處失智社區服務據點、4處失智團體家屋、151處日照服務單位及9處家庭照顧者支持服務據點，長照資源已涵蓋全市各行政區，今天活動以「擊刻幸福，點亮C生活」為主題，安排樂齡演奏會、變裝舞會及據點特色攤位。各據點長輩為了登台演出，無不競飆創意，來自大甲區C據點「康達藥局」隊的20幾名長輩，將回收的寶特瓶裝入石頭，竹筒裝入大甲米，運用再利用素材製作樂器與表演道具，搭配趣味演出，贏得全場熱烈掌聲。另外，來自后里「林居藥局」隊的老寶貝，平均年齡超過70歲，各個童心未泯，運用五顏六色垃圾袋變裝女超人，超酷裝扮吸引全場目光。還有扮成紅粉甜心的，粉色蓬蓬裙讓老寶貝彷彿回到童年，滿溢現場特色攤位提供認知促進、手眼協調等互動遊戲，也設置AI影像創作體驗區，讓長者透過簡單操作與AI模型互動，生成個人風格圖片，增加接觸新科技的機會。社會局、消防局、警察局及交通局也設攤，提供獨居老人關懷訪視、電話問安、居家用火用電安全、捺印指紋、高齡換照及失智友善等資訊，讓長輩與家屬在參與活動之餘，了解生活安全與照顧資源。