我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中信兄弟張仁瑋、統一獅張皓崴曾在2024年參加日本冬季聯盟，中信兄弟前打擊教練莎拉（Sara Edwards）則是協調員。（圖／JWL提供）

▲中信兄弟余謙曾在2024年參加日本冬季聯盟。（圖／JWL提供）

位於日本沖繩的日本冬季棒球聯盟（JWL）今年邁入第5年，今（14）日聯盟代表鷲崎一誠與中琉文化經濟協會理事長陳俊池以及官方合作航空「日本越洋航空」主任經理村上隆洋一同在台北出席記者會。鷲崎介紹日本冬盟與台灣冬盟（AWB）的差異與特色，強調日本冬盟給予選手「被看見的機會」。中職中信兄弟與統一7-ELEVEn獅過去連2年派員參賽，其中張仁瑋、林泓弦皆在一軍活躍，鷲崎更透露，今年獅隊會持續派員參賽。日本冬季聯盟今年邁入第5年，今日在台北舉辦記者會，聯盟代表鷲崎一誠指出，沖繩舉辦的冬盟與中職主辦的冬盟定位與特色不同，有別於中職冬盟是以台、日、韓職業選手「冬季修行」為目的，日本冬盟提供選手「被看見的機會」，為因傷病或時機不佳而錯失機會的選手，以及缺乏實戰舞台的選手，提供能真槍實彈比賽的環境。鷲崎點出日本冬盟4項特色，1.約1個月的長期選拔，選手更容易發揮實力，球探也能掌握選手真正的實力與人品、2.所有比賽皆取得追蹤數據與影片，無法親臨現場的球探也能遠端評估、3.出路選擇廣泛，包括MLB、NPB、CPBL、日本國內外獨立聯盟、社會人棒球等、4.設有教練、防護員、分析師、實況、場內播報員、口譯、運動產業等人才培育計畫，是讓所有與棒球相關的人都能成長的平台。日本冬盟分為2個聯盟，包含以成為職棒選手為目標的「選拔聯盟」，以及提供現役職業選手練功的「進階聯盟」，過去4年累積437位選手參賽，中職中信兄弟、統一獅也連續2年派員參賽。兄弟與獅隊分別在2024年派遣張仁瑋、林泓弦赴沖繩進修，今年皆在中職一軍舞台活躍，獅隊今年也會持續派員參賽。此外，去年參與日本冬盟的選手中，有21名確定加入日本國內外球隊或代表隊。其中投手金城朋彌後與多倫多藍鳥簽下小聯盟合約，成為首位與MLB球團簽約的日本冬盟參賽選手。去年曾參加「進階聯盟」的平山功太選手於今年4月升格為讀賣巨人隊支配下（正式）選手，西武獅隊仲三河優太則在今年擊出職業生涯首支全壘打。鷲崎指出，根據琉球銀行估算，2025年日本冬季、夏季聯盟（Japan Summer League）為沖繩縣帶來的經濟效益達6億3200萬日圓（約1.28億新台幣）。此外，日本冬盟與台灣的緣分，始於2022年10月第1屆賽事開幕前，當時希望能邀請台灣棒球選手參加，透過中琉文化經濟協會理事長陳俊池的介紹與協助，拜訪台灣職棒與業餘球團，提供台灣選手參賽資訊。日本冬盟也將自身定位為棒球學校，與台灣國立體育大學（NTSU）進行產學合作，以運動產業實習的形式，提供學生實際操作轉播、社群經營、行銷機會。日本冬盟今年更與台灣研究機構工業技術研究院（ITRI）進行業務合作，將於賽事期間導入該院開發的台灣自主追蹤系統。收集比賽中的投球、擊球數據，運用於選手回饋及球探資料。鷲崎表示今年報名時間截止日期為11月6日，參賽名額不限國籍與球隊，台灣選手亦可報名。