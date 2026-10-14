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民進黨台北市長參選人沈伯洋昨在台北大學論壇中，質疑北市府提出的「台北AI園區」、「首都科技廊帶」，稱這不是商圈，「商圈才需要土地、要連」，並表示，「AI軟體層沒有什麼需要串啊，基本上幾個公司之間要開會，坐捷運或視訊也都 OK 啊」，蔣萬安競選辦公室發言人楊沛緰批評，沈伯洋把科技廊帶當成人潮商圈，把產業串聯當成開會聯絡，「不懂AI產業發展，應該先做功課。」沈伯洋昨在台北大學論壇中，質疑台北市長蔣萬安提出的台北AI園區，認為要將之跟內科、南軟跟北士科、AI園區串連成「首都科技廊帶」規劃，認為它不是商圈，商圈才需要土地要連，並稱，AI有分幾個層次，算力層不太可能在台北，軟體跟應用層適合在台北，但「AI軟體層沒有什麼需要串啊，基本上幾個公司之間要開會，坐捷運或視訊也都 OK 啊」。楊沛緰指出，沈伯洋以三創與光華新天地的人潮導流，類比北士科、內科、南軟及松山機場用地的科技廊帶構想，還反問「到底要串什麼」。這番話恰恰暴露，沈委員看待產業發展，竟然只想到「人潮怎麼過來、會議怎麼開」，對於研發、資金、人才與應用場域如何串聯、形成產業生態系，毫無所悉。企業需要的不只是會議連線，更包括研發空間、產學合作、投資媒合、技術驗證及應用落地，沈伯洋卻把這些條件一句話簡化成「搭捷運、開視訊就好」，暴露的只是自己對產業發展的無知。楊沛緰表示，看看國際案例，新加坡在one-north推動Kampong AI，規劃結合AI企業、研究人才、創投、學界及工作與居住空間；法國巴黎薩克雷的DataIA Cluster整合AI研究、教育與創新資源；Google也在倫敦國王十字區規劃Platform 37，打造支持AI創新與交流的實體空間。難道這些國家、研究機構與科技企業，都不知道可以視訊，還需要沈委員提醒？「難道沈伯洋比這些科技巨頭還懂AI？」楊沛緰進一步指出，沈伯洋一方面說「商圈才需要土地、要連」，另一方面又強調人才需要聚落，「請問沈委員，人才要在哪裡工作？研發團隊要在哪裡合作？」人才串聯與空間規劃本來就需要相互配合，沈委員卻刻意將兩者切開，再拿自己簡化後的說法進行無知地批評，連自己主張的人才聚落需要什麼條件都沒說清楚，就急著嘲諷科技廊帶，只想逞口舌之快。