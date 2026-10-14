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年底財運大洗牌！5星座進帳機會來了 獅子座有望靠升遷加薪翻身

TOP 5：雙魚座

▲雙魚座可嘗試把美食分享、手作等興趣發展成副業。（圖／Gemini製圖、記者賴禹妡製）

TOP 4：水瓶座

TOP 3：射手座

▲射手座則可藉由拓展客源、參與產業交流爭取商機。（圖／Gemini製圖、記者賴禹妡製）

TOP 2：金牛座

TOP 1：獅子座

霜降節氣即將在10月23日到來，小孟塔羅雲蔚老師表示，近期有5個星座的財運特別受到看好，雙魚、水瓶、射手、金牛及獅子座被點名有機會迎來財運助力。雙魚座可從日常興趣尋找變現機會，水瓶座靠創新思維開發市場，射手座則要走出舒適圈、擴大人脈與客源。金牛座適合重新盤點資產，檢視長期理財成果並控制風險。至於榜首獅子座，年底有望憑藉承擔重要任務、展現管理能力提升職場身價，也可適時整理工作績效，為爭取更好的薪資待遇做好準備。平時用來打發時間的興趣，近期可能成為雙魚座增加收入的切入點。隨著天氣轉涼，民眾減少外出，居家娛樂、網路購物等需求也可能跟著升溫，讓擅長分享生活的你找到新的發揮空間。無論是在社群平台分享美食心得，還是利用手作技巧製作小飾品，只要內容具有特色，就有機會吸引喜歡相同事物的族群，進一步發展成穩定客源。過去沒特別放在心上的小興趣，也可能逐漸累積出額外收益。與其把所有時間都投注在固定工作，不妨趁著入冬前整理自己的專長，試著經營副業或開發新的收入來源。若能持續投入心力，這些看似不起眼的機會，也可能成為添購心儀新手機或增加生活預算的助力。水瓶座近期的優勢，在於不受既有做法限制，能從市場變化中找到新的突破口。隨著年底促銷檔期接近，業者紛紛尋找吸引消費者的方式，過於制式的行銷手段未必奏效，反而是新鮮、有創意的構想更容易引起關注。無論是在公司提出不同以往的年終促銷企畫，或自行尋找市場上較少見的特色商品，都有機會藉由差異化建立競爭優勢。相較於跟著同業削價搶客，找到尚未被充分開發的市場需求，更有利於創造利潤。別急著否定腦中那些看似大膽的想法，水瓶座可以進一步評估可行性，將創意轉化為實際行動。若能成功抓住消費趨勢，除了有機會增加收入，也能提前為年節開銷做好準備。對射手座而言，這段時間的財運與行動力息息相關。若工作長期侷限在熟悉的環境，接觸到的新客戶與商業資訊也可能有限，不妨主動走出去，擴大原本的業務範圍。除了重新拜訪距離較遠的既有客戶，也可以參加不同領域的產業交流活動，藉由面對面接觸累積人脈，從中發掘新的合作機會。過程中接收到的市場消息，也可能成為日後開發客源、調整業務策略的重要參考。只要願意比別人多走一步，射手座就有機會接觸到原本不熟悉的客群，為工作帶來更多可能性。若工作本身有跨區津貼、車馬費或業績獎金，也可能進一步增加收入，不妨把握拓展版圖的機會。金牛座向來重視財務穩定，不喜歡在沒有充分評估的情況下貿然投入資金。過去一段時間累積的理財習慣與規劃，近期有機會逐步展現成果，尤其在市場波動加大的環境下，穩健配置更顯得重要。相較於盲目追逐熱門標的，金牛座傾向先做好功課，再依照自身風險承受能力安排資金。若過去持有的長期投資標的表現穩定，便有機會在年底檢視資產時，看見先前累積的成果。不過，財務狀況仍會受到市場變化影響，不能只憑運勢判斷投資方向。建議金牛座重新盤點基金、保單及其他資產配置，確認資金用途與風險是否符合原先規劃。透過持續管理與審慎評估，才能讓累積的財富成為未來購屋、成家或其他人生計畫的後盾。年底往往是企業衝刺業績的重要時期，獅子座有機會在這段時間展現領導能力，成為團隊倚重的關鍵人物。面對困難的專案或重要業績目標，若能主動承擔責任、帶領同事解決問題，便有機會讓主管看見自己的實力。除了完成原本的工作，獅子座也可以展現統籌資源、協調團隊與處理突發狀況的能力，讓自己在職場上的價值更加突出。當工作成果獲得肯定，後續便有機會爭取升遷、加薪或獎金等實質回饋。如果認為目前的薪資與付出並不相符，也不妨整理過去的工作成果，在適當時機提出合理的待遇訴求。與其等待機會自動降臨，不如主動展現實力、爭取應有的回報，為年底財務狀況增添更多空間。