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知名女性衛生用品品牌Carefree（嬌爽）近日在美國被消費者控訴，旗下護墊產品含有致癌化學物質，導致數百名女性長期使用後健康嚴重受損，引發的病症從念珠菌感染到肝臟疾病、甚至多種癌症、不孕，已有多達數百名女性提告。根據紐約 郵報報導，Carefree 曾隸屬於嬌生集團，現由衛生用品巨頭 Essity 所擁有。起訴書指出，該品牌的護墊產品中檢測出「全氟辛酸」（PFOA）。PFOA 是一種人工合成的「永久化學物質」（Forever Chemicals），屬於全氟/多氟烷基物質（PFAS），會在環境與人體內累積數年。研究已證實，暴露於 PFOA 會增加患特定癌症（特別是腎臟癌與睪丸癌）的風險，並引發多項嚴重健康問題。原告群指出，她們長期使用 Carefree 護墊，產品與外陰及會陰組織長時間接觸。該處組織充滿微血管且具滲透性，所吸收的物質會直接進入血液。部分女性每次配戴護墊長達 10 小時以上，在數年使用下，暴露於該化學物質中的次數高達數百甚至數千次。訴狀指出，原告女性遭受了一連串健康打擊，包括乳癌、卵巢癌、腎癌、甲狀腺疾病、慢性發炎、反覆感染、高膽固醇及免疫系統失調；亦有原告出現受孕力下降或不孕狀況。原告女性強調他們生活在隨時可能罹癌的恐懼之中，承受了身體、精神與情感上的痛苦，對診斷與治療感到焦慮。原告皆強烈譴責製造商故意隱瞞事實，起訴書提到，製造商明明擁有低成本的檢測手段來發現該化學物質，亦具備生產「不含 PFAS」替代品的技術能力，卻未在任何產品標籤、成分表、包裝或廣告宣傳中揭露 PFOA 的存在。此外，起訴書內控訴製造商早在 2024 年 2 月 6 日即收到通知，獲知 Carefree 護墊中驗出 PFOA，但仍持續銷售；甚至在加州針對特定紡織品禁止意圖添加 PFAS 的法令於 2025 年 1 月 1 日生效後，依然無視法定禁令繼續在加州販售。除了製造商，洛杉磯高端連鎖超市 Gelson's 也因販售相關產品而被列為被告。目前數百名原告正尋求懲罰性賠償，求償金額將足以讓製造商得到應有懲罰。