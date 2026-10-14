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虛驚一場！全機人員均安然無恙

印度航空（Air India）今（14）日一架由德國法蘭克福飛往印度德里的國際航班，在飛行途中驚傳發出代表劫機的「7500」緊急代碼，引發相關單位高度重視。該客機隨後緊急改道，降落於拉賈斯坦邦齋浦爾國際機場（Jaipur Airport）。所幸經全面排查後，確認全案為一場虛驚，機上所有人均平安無事。綜合外媒報導，傳出驚魂的是印度航空AI 2030航班波音787夢幻客機，消息人士透露，飛航管制中心在今日上午接收到了該航班發出的「7500」緊急代碼，在國際航安慣例中，7500是專門用於通報「非法干擾」或「劫機事件」。接獲警報後，機場當局與安全部門不敢大意，立即啟動最高等級的應變機制。客機於當地時間上午9時45分左右安全降落齋浦爾機場。地面安全人員迅速採取警戒姿態包圍客機，在極度戒備下協助機上人員撤離。官方與印度航空事後證實，機上所有乘客與機組人員均安全無虞。經軍警與安檢人員對機艙與行李進行徹底的反恐地毯式搜尋後，並未發現任何危險物品或異常人物，確認該起劫機警報最終是一場虛驚，另外也有說法稱機師發出警報是因為收到炸彈威脅，但具體原因仍待相關單位釐清。印度航空發表聲明指出，該航班係因「潛在的安全疑慮」而進行預防性改道。在完成嚴格的安檢程序後，乘客已獲准重新登機，客機也已於今日傍晚順利飛抵原定目的地德里。印航表示，「我們積極與相關當局合作，將對乘客造成的困擾降至最低。對於這起突發事件給旅客帶來的煩瑣與不便，我們深表遺憾，並感謝大家的耐心與理解」。航空公司也在第一時間為受影響旅客提供免費改簽或全額退款的選擇。