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924MW大肚風場 命名連結中部平埔族

沃旭能源今（14）日於2026台灣國際智慧能源週，舉辦十年投資感恩活動，回顧深耕台灣十年歷程，並首度介紹已經投入離岸風電區塊開發第三階段（3之3）的大肚一號離岸風場計畫，沃旭能源表示，過去一年盡了非常多努力，也獲得海外總部支持，期盼3之3是以實力來決定勝負的選商過程。沃旭能源自2016年在台灣設立亞太總部以來，沃旭能源已成為台灣最重要的外資投資夥伴之一，十年來累計投資金額位居外資第二，已參與建設199座離岸風機、近2 GW總裝置容量。而身為3之3唯二投標廠商，沃旭台灣董事長汪欣潔表示，過去一年多的時間裡面，團隊花非常多心血跟努力，也獲得總部支援，「我們對於這次投標的品質也好，或是標案的內容，我們盡了最大的努力」，希望這次是一個以實力來決定勝負的選商過程。對於政府是否應該積極推動下一階段的選商？沃旭亞太區總裁古沛明（Per Mejnert Kristensen）說，樂見政府對於推動離岸風電有相當野心，也歡迎可以對於下階段選商有具體的計劃，期盼未來招商可以有對整體離岸風電開發商有良好發展的設計，更可以提供好的場址。沃旭開發的大肚一號離岸風場計畫，環評初審核可容量為924 MW，位於距岸38至61公里海域，沃旭能源表示，大肚風場的命名連結中台灣的歷史人文與自然環境。16至17世紀間，台中、彰化及南投一帶曾存在由多個平埔族群組成的跨部落聯盟，後世俗稱「大肚王國」。此外，百萬年來，大肚溪持續將沉積物輸送至中彰外海，形成相對穩定且適合離岸風電發展的海床條件；沃旭以「大肚」為風場命名，不僅呼應在地歷史與地理特色，也展現與在地社群及自然環境共生共榮的長期承諾。