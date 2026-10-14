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承認305集作品涉侵權！4大系列全面下架

▲「小耳朵文化傳媒股份有限公司」今（14）日委託安正國際法律事務所發布律師聲明。（圖／媽爹講故事臉書）

創辦人華爸辭任執行長！公司啟動3大改革

付費會員補償方案公布！退費期限至11月14日

知名兒童有聲內容品牌近日爆發抄襲爭議，對此，「小耳朵文化傳媒股份有限公司」今（14）日委託安正國際法律事務所發布律師聲明，首度證實共有305集有聲書作品涉及侵權問題。該公司宣布，創辦人華爸（華正群）已辭去執行長職務，並全面退出營運團隊，同時針對受影響的付費會員提出3個月使用期限補償及退費機制，並啟動內容審查與內部制度改革。這起爭議源於同業品牌《一起說故事》等創作者質疑，《媽爹講故事》部分內容與中國有聲故事平台《凱叔講故事》等作品高度重疊。小耳朵公司在最新聲明中坦承，公司成立初期由創辦人統籌創作與業務，但未建立有效的著作權審查制度，導致部分經典文學改編腳本出現「大篇幅與他人語文著作相同」的情況，且未能及時察覺與改正。經全面核對後，小耳朵公司表示，已正式委任專業律師團隊，將盡速主動聯繫《凱叔講故事》、《少鴻爸爸講古今》等權利受影響的著作權人，表達歉意、說明事件始末，並積極協商授權及損失填補事宜。針對此次事件，小耳朵公司表示，創辦人華爸已辭去執行長職務，並全面退出營運團隊，另研議於一個月內改組董事會，以落實公司治理。在內容審查方面，公司未來將建立「底本紀錄」、「文本比對」及「雙人審核」3道把關程序，所有改編作品上架前都須完成審查，系列作品也將以遞補方式申請ISBN審核備存。此外，公司將推動內部著作權法治教育，待審核機制落實並確認取得完整授權後，再評估重新改作及恢復上架的時程。對於其他作品，小耳朵公司強調，平台絕大多數作品屬於原創，旗下《飛翔吧！派派》、《恐龍小學》、《神探哈奇奇》等原創IP，皆為合作夥伴自主創作，公司表示其原創性並無疑慮，付費會員仍可繼續收聽。針對爭議作品下架對會員權益造成的影響，小耳朵公司同步公布補償措施如下：部分節目下架：包含《一起說故事》、《森林嬉遊曲》、《東東偵探》等節目，因合作方要求終止合約而下架。新節目上架調整：原訂10月20日上線的新版《媽爹講西遊》將延後上架；原創IP《神探哈奇奇》第二季則維持原定計畫，於10月18日上線。系統維護延期：原訂10月14日進行的系統維護，為配合補償作業，延至10月23日（五）凌晨0時至下午6時進行，期間App及官網將暫停服務。小耳朵公司最後表示，已向相關著作權人及付費會員致歉，並設立「著作權申訴專區」，希望外界與閱聽群眾持續監督。