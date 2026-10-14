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凱基金控今（14）日公布今（2026）年9月自結稅後獲利26.41億元，今年前3季累計稅後獲利389.31億元，每股盈餘（EPS）2.26元，超越歷年全年度獲利。其中，9月FVOCI股票處分利益約46.89億元，加計單月稅後獲利，合計對保留盈餘貢獻達73.3億元；前3季累計股票處分利益共546.96億元，加計稅後獲利，合計對保留盈餘貢獻達936.26億元，續創歷史同期新高。凱基金表示，9月台股市場觀望氣氛濃厚，雖維持高檔震盪格局，但整體成交量較前月降溫，另一方面，美國公債殖利率走升，影響債券市場價格修正及金融資產評價波動；儘管如此，金控旗下主要子公司核心業務經營動能維持韌性，穩定挹注獲利。在銀行業務方面，受惠於存放款規模穩定成長，在利息及手續費收入等核心收益動能支持下，營運表現穩健。凱基銀行9月稅後獲利6.14億元，今年前3季稅後獲利52.69億元，累計前3季提存前淨利75.82億元，年成長15%，尤其財管業務成長動能持續強勁，財管手續費收入較去年同期成長30%以上。證券業務部分，9月因市場震盪壓縮自營操作空間，且台股成交量亦較前月萎縮，凱基證券單月稅後獲利14.73億元。整體核心業務於前3季則展現強勁營運成長動能，其中，台灣經紀業務市佔率維持同業第二，台灣及香港財管營收續創新高，主辦承銷累計總金額維持業界第一，承銷手續費收入亦較去年同期成長逾六成，凱基證券今年前3季累計稅後獲利達242.26億元，續創同期新高，年成長197%，累計年化股東權益報酬率逾4成，表現優於同業。在壽險業務方面，凱基人壽9月新契約業務維持強勁成長，單月新契約保費收入達165億元，年增188%，創近5年單月新高，累計前9月新契約保費收入1079億元，年成長105%；其中投資型新契約保費收入單月達82億元，較去年同期成長350%，累計前9月投資型新契約保費收入561億元，年成長450%；傳統型商品亦表現亮眼，單月傳統型外幣保費及分紅保單保費分別較去年同期成長189%及1839%，累計前9月傳統型外幣保費及分紅保單保費則分別較去年同期成長66%及1146%，整體銷售動能持續提升。在投資及獲利方面，反映市場因素及投資部位評價變動，凱基人壽持續審慎掌握市場契機，並適時實現部分資本利得，9月稅後獲利7.99億元，加計FVOCI股票處分利益稅後金額約46.9億元，單月對保留盈餘貢獻達54.89億元，累計前3季稅後獲利134.51億元，加計FVOCI股票處分利益約544.07億元，合計對保留盈餘貢獻達678.59億元。