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對戰組合 時間 轉播 先發投手對決 賠率／大小分 最低票價 密爾瓦基釀酒人 @ 洛杉磯道奇 8:00 AM FS1 賈瑟（5勝5敗，防禦率3.87） vs 史奈爾（4勝1敗，防禦率1.90） 道奇 -180／7.5 $94

投手 所屬球隊 例行賽戰績 例行賽防禦率 (ERA) 分區系列賽表現 賈瑟（Robert Gasser） 密爾瓦基釀酒人 5勝5敗 3.87 對戰教士主投4局，僅失1分。（取代原定輪值投G3的梅伊） 史奈爾（Blake Snell） 洛杉磯道奇 4勝1敗 1.90 對戰勇士主投3.2局失1分，但投出高達5次保送。

美國職棒大聯盟（MLB）國家聯盟冠軍系列賽（NLCS）即將迎來關鍵第3戰，帶著2勝0敗優勢的密爾瓦基釀酒人將前往客場踢館，而陷入淘汰邊緣劣勢的洛杉磯道奇則必須在主場全力反撲。道奇預計派出王牌左投史奈爾（Blake Snell）掛帥先發，迎戰釀酒人左投賈瑟（Robert Gasser）。比賽將於美東時間14日晚間8點（台灣時間15日上午8點）在道奇球場點燃戰火。釀酒人在例行賽拿下103勝59敗，客場戰績為48勝33敗，團隊打擊率達2成59，高居國聯之冠。在雙方本季的9次交手中，釀酒人取得6勝3敗的對戰優勢。近10場比賽中，釀酒人狂掃9勝1敗，總得分輾壓對手18分，團隊防禦率低至2.12，狀態極佳。陣中超級新人喬里奧（Jackson Chourio）本季打擊率2成91，並敲出27支二壘安打與25發全壘打，搭配近10場敲出3轟、進帳8分打點的康崔拉斯（William Contreras），為球隊火力核心。道奇例行賽戰績為100勝62敗，主場擁有51勝30敗的優異勝率，團隊上壘率3成38高居大聯盟第三。近10場比賽道奇取得6勝4敗，團隊防禦率2.53。面對背水一戰的壓力，道奇急需本季貢獻16轟、70分打點的主砲佛里曼（Freddie Freeman）以及近10場敲出3轟的蒙西（Max Muncy）等核心打者挺身而出。：提供MLB季後賽部分場次轉播與中文講評。：可透過中華電信MOD收看季後賽相關賽事。：可使用手機、平板與電腦收看相關轉播。：依所在地區季後賽轉播權規範提供賽事。