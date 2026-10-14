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坦言驚訝外界反應強烈 賴惠員允深刻檢討

台北101董事長賈永婕今（14）日赴立法院財政委員會備詢，未料召委賴惠員卻說「下一次請穿得跟我們一樣純樸」，賈永婕不解欲解釋時又遭嗆「要繼續再辯嗎？」此舉遭大炎上被罵爆。連總統賴清德都看不下去發文力挺賈永婕。對此賴惠員於晚間6時許透過影片說明，認同總統賴清德稱「專業不會用穿著來評斷」，也坦言對於外界強烈反應非常驚訝，也才發現確實有不妥之處，「驚擾到社會大眾，本人深感不安，也會深刻檢討」。賴惠員表示，自己認同總統說的，台灣是一個自由、多元的社會，每個人都有展現個人的風格的權利。在各行各業中，一個人的專業、還有認真，從來就不會只是用穿著來評斷。賴惠員說，這件事情一開始，其實就不是用衣著在評斷個人的一個能力。今天早上跟董事長還是坐了同一台電梯到會場，那有注意到她的穿著很漂亮。身為一個立委，也是會議的主席，關於今天言論的表達方式，原先只是為了反映部分會場裡面的一個觀感，卻出現如此強烈的一個反應，「讓我非常地驚訝」。賴惠員說，之後回看影片，才發現確實有不妥當的地方，整件事情也造成董事長跟社會大眾的不舒服，「驚擾到社會大眾，本人深感不安，也會深刻檢討」。