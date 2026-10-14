「2026 Miaoli Lubuw原住民族國際口簧琴音樂節」，10月17、18日在苗栗市後龍溪河濱公園登場，集結台灣、蒙古、菲律賓、印尼及關島的音樂團隊，安排口簧琴演出、原住民族服裝秀與部落市集，免費入場。活動兩天也提供高鐵苗栗站往返會場的接駁服務，方便民眾搭乘大眾運輸參與。
主辦單位今天舉辦發佈記者會時，由苗栗縣多元族群文化藝術舞蹈團暖場，泰安鄉清安部落3位頭目祈福，象鼻部落8位族人以祝願迎接音樂盛會，透過部落古調與口簧琴演出介紹活動特色。
藝人羅美玲、在地傳源文化藝術團及泰興國小學童馬紹比令，共同呈現以世代傳承為主題的聲音展演。從長者到孩子，藉由口簧琴串起不同世代的學習與交流，也帶出這項樂器在部落文化中的傳承意義。另啟動儀式則以大型竹製口簧琴為主角，邀請與會貴賓共同拉動繩索，搭配口簧琴音效，象徵攜手支持文化延續。
今年音樂節以「讓世界，聽見LUBUW」為策展主軸，兩天分別以「聲・越界」及「山・迴響」為主題，設置Lubuw、Patasan、Tminun三大舞台，規畫國內外音樂演出、文化展演、口簧琴文化推廣大賽及原住民族服裝秀，呈現不同地域的樂器、節奏與文化特色。
舞台之外，活動安排部落市集與文化交流，讓民眾透過服飾織紋、工藝作品及地方農產認識苗栗。現場也展示各國口簧琴、泰雅族服裝，以及苗栗在地段木香菇與工藝，讓音樂節文化內容廣為宣傳。
音樂節兩天活動時間均為上午10時至晚間9時。高鐵苗栗站往返會場接駁車自上午10時起，每30分鐘一班，服務至晚間9時。詳細節目及交通資訊，可查詢Facebook粉絲專頁，以及「2026 Miaoli Lubuw原住民族國際音樂節」https://www.facebook.com/profile.php?id=61579946503899&locale=zh_TW
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舞台之外，活動安排部落市集與文化交流，讓民眾透過服飾織紋、工藝作品及地方農產認識苗栗。現場也展示各國口簧琴、泰雅族服裝，以及苗栗在地段木香菇與工藝，讓音樂節文化內容廣為宣傳。
音樂節兩天活動時間均為上午10時至晚間9時。高鐵苗栗站往返會場接駁車自上午10時起，每30分鐘一班，服務至晚間9時。詳細節目及交通資訊，可查詢Facebook粉絲專頁，以及「2026 Miaoli Lubuw原住民族國際音樂節」https://www.facebook.com/profile.php?id=61579946503899&locale=zh_TW