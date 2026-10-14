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印尼野火造成的霧霾，近兩個月以來肆虐東南亞多國，包含新加坡、馬來西亞、東帝汶等國深受其害，新加坡今（14日）更是創下今年空氣汙染指數最高紀錄，印尼加里曼丹室外呈現一片黃，畫面相當驚悚。印尼政府持續無作為，已惹怒東南亞各國，馬來西亞官員更放話將採取經濟手段制裁。根據路透報導，印尼野火帶來霧霾，使得新加坡週三（14日）的空氣污染指數創下今年以來最高紀錄；與此同時，東帝汶也因印尼野火產生的濃煙與霾害持續惡化，宣布全國學校停課三天。新加坡西部地區的一小時 PM2.5 濃度一度飆升至每立方公尺 284 微克，在這波霾害期間首度進入國家環境局（NEA）劃分的「極高」（very high）等級。東帝汶政府發表聲明表示，由於「鄰近地區或國家野火產生的污染顆粒造成空氣污染」，自 10 月 15 日起暫停實體教學活動三天。雖然東帝汶未點名印尼，但東帝汶與印尼的東努沙登加拉省（East Nusa Tenggara）共處同一島嶼，而該省近來已通報多處野火熱點。在聖嬰現象導致的乾旱天氣推波助瀾下，印尼正遭遇 11 年來最嚴重的野火季。這場霾害不僅導致印尼國內呼吸道疾病病例大幅增加，更使整個東南亞地區的空氣品質急劇惡化，馬來西亞已有數個州被迫宣布學校停課。2015 年 10 月，印尼野火曾導致新加坡西部的 PM2.5 濃度飆升至每立方公尺 471 微克，刷新該國歷史紀錄。印尼環境部數據顯示，中加里曼丹省（Central Kalimantan）週三的空氣污染標準指數（ISPU）突破 1,200，高達「危險」等級（300）的四倍。當地媒體畫面顯示，厚重的黃色濃煙籠罩中加里曼丹省首府巴冷加來（Palangka Raya），駕駛視線極差；警員則在路旁試圖以水管撲滅泥炭地火勢。印尼總統普拉博沃（Prabowo Subianto）下令投入更多資源以對抗野火，印尼政治與安全協調部官員哈瓦那（Honi Havana）在週三的記者會上表示，「我們正在動員所有的資源與能力」；他指出，雅加達當局已部署超過 6.9 萬名滅火人員，高於 9 月中旬的約 4.4 萬人，並正在測試使用特殊化學劑等新方法，試圖更有效地撲滅火勢。印尼國家減災總署發言人潘傑坦（Berton Panjaitan）表示，當局一直在與泥炭地火災苦戰，因為泥炭地火災會在地表下緩慢悶燒，隨時可能復燃，他坦言，「我們必須承認，唯有持續降雨才能徹底解決這個問題。」隨著東南亞各國外長準備在下個月的東協（ASEAN）會議上討論跨國霾害問題，區域內對印尼的批評聲浪持續高漲。馬來西亞國會議員賽沙迪（Syed Saddiq Syed Abdul Rahman）於週二呼籲東南亞各國向雅加達提出外交抗議，指責印尼在控制野火方面作為不足。他在國會表示：「我們必須發出強烈的外交照會表達馬來西亞的反對，而且這不應只是馬來西亞的反對，還必須獲得新加坡等其他同樣受影響的東協國家同意。我們必須發出更明確的外交抗議」，認為馬來西亞與新加坡的銀行應停止向涉嫌非法燒墾的公司提供融資。