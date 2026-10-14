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▲位於日本沖繩的日本冬季棒球聯盟（JWL）今年邁入第5年，聯盟代表鷲崎一誠（中）與中琉文化經濟協會理事長陳俊池（右）以及官方合作航空「日本越洋航空」販賣推進部部長村上隆洋（左）一同在台北出席記者會。（圖／記者陳柏翰攝,2026.10.14）

2026年日本冬季棒球聯盟（JWL）將在今年11月22日點燃戰火，中職統一7-ELEVEn獅確定連3年派員參賽，也讓台灣球迷在冬季多了一個看球新選擇。值得注意的是，過去專注於日本國內航線的日本越洋航空（JTA），今年開拓首條國際定期航線，天天直飛台北往返沖繩。面對華航、長榮、星宇及各家廉航的激烈競爭，越洋航空接受《NOWnews》採訪時表示，公司祭出「全服務型」優勢，標榜內含2件23公斤免費托運行李、選位、Wi-Fi與在地特色服務，並提供國內線轉機特惠，吸引台灣旅客與棒球迷赴沖繩觀賽度假。台北往返沖繩航線一直是台灣旅客休假快閃的首選。在傳統航空中，以華航、長榮、星宇為主力；廉航則有虎航、樂桃、泰越捷等航空公司可供選擇。過去以日本國內航線為重心的日本越洋航空，今年3月正式跨足國際線，加入台北—沖繩定期航線營運，維持天天直飛、每日往返一班。台灣人對越洋航空較陌生，對這家擁有近60年歷史的航空公司而言，首次踏足國際線是一大突破。越洋航空販賣推進部部長村上隆洋指出，公司在思考中長期策略時決定挑戰國際航線，而台北成為首選，「在此之前，我們只經營日本國內線，後來透過包機累積經驗，並在討論中認為以台北作為首條國際航線會是很好的選擇。」村上進一步指出，台灣與沖繩地理位置非常相近，「台北旅客將到沖繩旅遊視為相當親近的選擇，我們也清楚有非常多旅客從台北前來，為了爭取特別是入境的客源需求，因而決定開拓這條航線。」即便是日航（JAL）集團的一份子，越洋航空在這條熱門航線中，仍必須與廉航及台灣傳統航空競爭。談及如何殺出重圍，村上點出自家航空的優勢，「作為全服務型航空公司（傳統航空），我們包含2件23公斤免費托運行李、提供機上餐飲、免費指定座位以及免費機上Wi-Fi等服務。」村上直言，廉航許多需要額外加價收費的項目，越洋航空都已涵蓋在內，「這是我們的一大差異化優勢。」此外，村上強調，越洋航空是沖繩在地的航空公司，因此能提供充滿沖繩風格的特色服務，「例如空服員在夏季會穿著沖繩傳統正裝『沖繩花襯衫（かりゆしウェア）』、機上採用沖繩風格的背景音樂、機上餐飲嚴選沖繩特產並與在地企業合作等，在服務層面全面展現沖繩的魅力。」值得一提的是，越洋航空的機身還繪有以沖繩美麗海水族館為主題的「鯨鯊彩繪機」，象徵沖繩蔚藍的海域。至於許多旅客關心的國內線轉機價格，村上表示，「越洋航空與日航集團合作，在國內線轉機部分有提供轉機運費優惠，旅客能以划算的價格購買機票；針對從台北出發的旅客，也有提供專屬的特惠轉機票價。」今年越洋航空也成為日本冬季棒球聯盟（JWL）的官方航空公司，村上熱情歡迎台灣旅客到沖繩看球，「希望台灣的棒球迷們也能來到沖繩為選手們加油，讓我們一起炒熱『冬季棒球』！」