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孩子媽痛訴一直被瞞在鼓裡

百日宴是林女單方面舉辦

簽下協議書斷絕聯繫

中國貴州近日發生一起堪稱比電影情節還荒誕的情感糾紛。一名吳姓男子在同一天、同一家飯店內，在樓下辦婚宴迎娶新人，樓上卻有另外一位女子正在為與吳男所生的孩子舉辦百日宴。兩場好事撞在一起變成壞事，現場隨即演變成雙方親友的激烈爭執。相關討論在社群媒體引發熱議，各種傳聞甚囂塵上。對此，百日宴的女主角林姓女子今（14）日打破沉默，發長文痛揭男方的隱瞞與欺騙，坦言自己如今已身心俱疲，並強調此後與吳男再無關係。綜合中國媒體報導，這起雙喜撞車事件發生於10月9日，涉事的吳男當天與登記結婚的孔姓新娘在飯店舉行隆重婚禮；不料，吳男女友林女也在同飯店的其他樓層，為兩人剛滿百日的孩子設百日宴。林女透露，自己與吳男於2023年初相戀。交往初期，吳男雖坦承過往感情生活豐富且育有子女，但一再強調早已與過去徹底斷絕往來，且與前任都沒有登記結婚。林女表示，兩人交往第二年便因其他異性介入而爭吵，中間一度短暫分手，但是後來又和好。林女稱兩人和好後，就一直處於同居狀態至今，甚至在吳男與孔女結婚的前一天，兩人都仍然維持同居關係。然而，吳男將要與孔女結婚的消息傳入林女耳朵，林女曾數度向吳男求證，甚至在前一晚找其攤牌，但吳男始終矢口否認，而且態度相當自然坦蕩，讓林女一度信以為真，以為吳男要與別人結婚的傳聞只是誤會。林女坦承，將孩子百日宴訂在同一時間同一地點是自己的主意，因為吳男一直矢口否認要跟別人結婚，所以乾脆便選在同期設宴。結果，當天赫然親眼目睹婚禮車隊，這才確知吳男先前所說的都是假話。林女透露，當天吳男友人看到她後立即阻止她靠近，吳男起初也選擇躲避，直到婚禮流程結束後，迫於多方壓力才出來面對。更令林女崩潰的是，雙方在大廳對質期間，新娘與新娘親友站在樓上居高臨下俯瞰，面帶嘲諷笑容，還有人朝樓下比出中指挑釁，態度相當囂張。林女表示，最後她沒有再多與吳男糾纏，在親友見證下與吳男簽署了關於孩子的撫養權協議，雙方隨即斷絕聯繫。面對網路鋪天蓋地的討論與流言蜚語，林女無奈直言，這場糾紛「根本沒有贏家」。她強調，若非被逼無奈，沒有人願意將自己與無辜的孩子推向輿論的風口浪尖受人指點。林女表示，如今出面還原事實全貌，是希望澄清網路上不實的傳言，並期盼這場荒謬的感情糾葛能就此畫下句點，讓她與孩子能重新回歸平靜的生活。這起事件引發當地相關單位重視，有官員指出，由於吳男此前並未與林女辦理結婚，僅與現任妻子孔女登記結婚，因此在法律上並不構成重婚罪。吳男只能說是道德與情義上有虧，除非後續還有其他衍生糾紛，不然並沒有涉及到犯法的問題。另外，目前孩子媽林女出面所說緣由，也只是從她角度描述的經過，未必就是完整全貌。