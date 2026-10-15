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洛杉磯道奇隊球星大谷翔平自8月18日對陣教士隊後，已連續24場比賽、共110打席未擊出全壘打，且今年季後賽打擊率僅1成50。面對大谷持續試圖找回手感的困境，前洛杉磯天使隊總教練、大谷的恩師麥登（Joe Maddon）在美國棒球節目中點出，大谷就像是再度陷入6年前的低潮，目前的打擊動作「像是機器人」，並回憶起他2020年曾經歷的低潮賽季。而這位名帥也給予愛徒實際建議，直言應該要找回朝左中外野揮擊，不要想著拉打揮大棒。麥登在12日播出的美國體育局「MLB Network」節目「MLB Now」中受訪時指出，大谷上一次陷入類似情況是在2020年新冠疫情爆發的賽季。當時大谷剛從傷病中復出，打擊狀態極度糟糕，該年以打者身分出賽44場，打擊率僅.190，敲出7支全壘打，攻擊指數（OPS）低至.657，以投手身分先發2場防禦率更高達37.80。回憶當時的「谷底」狀態，麥登分析，當大谷陷入低潮時，會習慣性地將球拉打，導致擊出大量滾地球，並頻繁追打壞球與揮空，原本具備的揮棒結構完全消失。觀察大谷目前的狀態，麥登直言：「就我所見，他現在真的有一種像機器人的感覺，缺乏滑順的流暢度。不知是否身體狀況不佳，但他必須找回我一直告訴他的，朝左中外野攻擊的打擊策略。」針對如何擺脫目前的低迷狀態，麥登提出了具體建議。他認為，大谷需要經歷幾次揮棒被擠壓而形成德州安打的過程，藉此找回將球擊向左中外野的感覺。「不要想著要打大支的，首要目標就是上壘，一切從這裡開始。」對於大谷何時能找回絕佳手感，麥登抱持高度期待，他指出打者找回手感的契機往往發生在一瞬間，會突然意識到自己遺忘了某個細節。麥登強調，大谷擁有極高的自我認知能力，或許在下一個瞬間，他的打擊狀態就能迎來全面好轉。