「2026台中國際匹克球公開賽」今天在台中國際網球中心開幕，吸引16個國家、逾1000名選手參加，展開為期4天的競賽。賽事總獎金4萬3500美元，並導入美國匹克球小聯盟團體賽制，各組團體冠軍可取得2027年美國小聯盟賽外卡資格。玖壹壹成員、兼任中華民國匹克球協會副理事長的洋蔥也到場助陣，與貴賓共同擊球揭開序幕。
賽事由台中市政府運動局與台中市匹克球協會共同辦理，參賽選手來自美國、加拿大、日本、韓國、新加坡、荷蘭等國，規畫團體賽、個人單打、雙打及混雙等組別，也有約百名台中在地選手參與，與各國好手交流。
副市長鄭照新表示，市府與台中市匹克球協會曾於2023、2024年舉辦亞洲匹克球錦標賽，累積國際賽事經驗，今年公開賽獲運動部「台灣品牌國際賽事計畫」補助，除競技賽程，也安排論壇、市集及體驗活動，希望透過賽事帶動國際交流與運動觀光。
運動局指出，台中近年持續利用橋下空間設置標準匹克球場，並引進國際賽事。這次團體賽各組冠軍可取得赴美參賽外卡，讓選手有機會進一步參與國際競賽。
中華民國匹克球協會理事長楊哲明表示，匹克球節奏明快、容易入門，適合不同年齡層參與。本屆參賽選手包括台灣好手王亭文，以及新加坡常青女子選手Pini Lee，為賽事增添看點。
據主辦單位介紹，王亭文曾在2025年世界匹克球錦標賽香港公開站拿下2金1銀，並與搭檔在PPA Tour Asia馬來西亞公開賽獲得女雙銅牌；Pini Lee今年則在多項亞洲賽事取得不同組別三冠王，並登上新加坡女子常青雙打排名第一。
除了觀賞比賽，民眾也可參加現場科技運動體驗、文創市集及免費新手體驗活動。賽事轉播可透過中華民國匹克球協會YouTube頻道收看，相關資訊可查詢台中市政府運動局臉書。(https://www.facebook.com/100064083490300/)
。
我是廣告 請繼續往下閱讀
運動局指出，台中近年持續利用橋下空間設置標準匹克球場，並引進國際賽事。這次團體賽各組冠軍可取得赴美參賽外卡，讓選手有機會進一步參與國際競賽。
據主辦單位介紹，王亭文曾在2025年世界匹克球錦標賽香港公開站拿下2金1銀，並與搭檔在PPA Tour Asia馬來西亞公開賽獲得女雙銅牌；Pini Lee今年則在多項亞洲賽事取得不同組別三冠王，並登上新加坡女子常青雙打排名第一。
除了觀賞比賽，民眾也可參加現場科技運動體驗、文創市集及免費新手體驗活動。賽事轉播可透過中華民國匹克球協會YouTube頻道收看，相關資訊可查詢台中市政府運動局臉書。(https://www.facebook.com/100064083490300/)
。