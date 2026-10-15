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不會寫程式也能做App，Google AI Studio幫你完成

▲Google Play開放使用者透過AI打造個人專屬App，不必申請開發者帳號，就能在Android手機上安裝及執行，目前率先在美國開放。（圖／Google提供）

Google Play加入AI比較功能，挑App更方便

玩什麼遊戲AI幫你挑！新增玩家DNA推薦

▲Google Play推出全新「Game Finder」，透過分析玩家的遊戲習慣及喜好，推薦符合個人「玩家DNA」的遊戲。（圖／Google提供）

Google Play Points加碼優惠

▲Google Play將「試玩遊戲」功能擴展至電腦，玩家購買前可先限時體驗完整遊戲內容，再決定是否付費。（圖／Google提供）

Google宣布推出一系列全新功能，像是透過AI協助使用者打造專屬Android應用程式，即使不會寫程式，也能把創意變成App，而且不必申請開發者帳號，就能直接在手機上使用，此外，Google Play還加入AI比較App、個人化遊戲推薦等功能，不過，自製App目前僅率先開放美國18歲以上使用者，台灣上線時間尚未公布。過去想開發App，通常需要具備程式設計能力，如今透過Google AI Studio，使用者可以利用「Vibe Coding」方式，直接以自然語言描述需求，再由AI協助產生程式碼，打造符合個人需求的Android應用程式。更方便的是，自製App可以直接在個人Android裝置上執行，只要一般Google帳號就能使用，不必另外申請開發者帳號，也不需要公開上架。Google表示，個人自製App會與Google Play公開商店目錄分開，確保隱私及安全，未來若想將作品分享給全球使用者，也能升級成專業開發者帳號，並依照正式上架流程接受安全審查。這項功能從10月14日起率先向美國18歲以上使用者陸續開放，台灣上線時間尚未公布。Google Play這次也升級「問問Play」（Ask Play）功能，讓AI直接幫忙比較不同App的功能差異及使用者評價，省去逐一查看介紹的時間。另一項新功能「Play in Gemini」，則將Google Play上的App、遊戲及開發者內容整合進Gemini對話，使用者未來可以直接透過AI尋找合適的應用程式，預計陸續開放給Gemini使用者。遊戲方面，Google Play推出全新「Game Finder」，透過「玩家DNA」分析使用者過去的遊玩習慣、偏好的遊戲類型與玩法，再推薦可能感興趣的作品。玩家也能自行調整喜好，查看與自己遊戲品味相近的玩家評論，以及好友正在玩的遊戲。這項功能率先在美國推出英文版，未來逐步擴展至其他市場。Google Play也同步推出3項玩家互動功能，包括為期48小時、每組2至5人參與的「衝刺賽」、可錄製30秒精彩畫面的「遊戲助手」，以及支援自動翻譯、讓玩家直接交流心得的「社群貼文」。Google也持續擴大跨裝置遊戲陣容，包括《潛水員戴夫》、《戰鎚40,000：爆矢槍Boom》等作品，未來還將加入《REPLACED》、《奧丁神契》等遊戲，透過雲端存檔，玩家就能在Android手機與電腦之間接續遊玩。Google也將把「試玩遊戲」功能擴展至電腦，讓玩家購買前先限時體驗完整遊戲內容。Google同步推出為期一週的「Play盛典」，提供Google Play Points點數加倍、遊戲道具及限量抽獎等優惠。家庭安全方面，Family Link也新增年齡區間分享功能，讓家長不必透露孩子完整出生日期，就能協助App提供符合年齡的內容。