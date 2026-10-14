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20歲日本女星、寫真偶像今森茉耶近日上網路節目受訪，脫口高一時期曾經有意外懷孕的經驗，生父是中國籍的學長，隨即引發輿論熱議和批判，後來甚至傳出她吐露尋短念頭的對話截圖，今（14）日今森茉耶發布道歉聲明表示，「對於自己做出如此不負責的言論，我正在深刻反省。」昨天，今森茉耶登上知名日本網紅「中町兄妹」的YouTube頻道接受訪問，訪談期間她主動提及「如果現在有對的人，我現在立刻就想要孩子」，後來更自爆讀高一時和中國籍男友「不小心有過一次孩子」，讓主持人嚇得直問：「妳這是在大爆料嗎？這說出來真的沒關係嗎？」今森茉耶淡定表示「知道這件事的人早就知道了」，而主持人問她為什麼會這麼想生小孩，今森茉耶答說：「這就純粹是本能而已！」沒想到，一番自我爆料隨後引發軒然大波，不少人質疑身為公眾人物，如此輕鬆說出學生時期曾經懷孕的事，有鼓勵年輕人未婚懷孕之嫌。針對批評聲浪，今森茉耶今天在X發文道歉，她說無法詳細說明懷孕後來發生的事，只是自己萬萬沒想到，這一句發言會演變成批評與謾罵，「對於自己做出如此不負責的言論，我正在深刻反省，在過去這6年裡，我每天都會想起孩子的事，幾乎沒有哪一天是不會想起來的。也正因如此，這對我的日常生活來說是再平淡不過的話題，我只憑著自己的價值觀就說了出來。非常抱歉。」此外，關於深夜流出的LINE對話，今森茉耶解釋：「目前網路上有許多不同的聲音與意見，雖然我也猶豫該從何說起，但首要的是，當時我僅憑著『自己很痛苦、好累、想要讓一切都結束』這樣的心情，就把本該保護好的訊息給發布了出去。」去年，今森茉耶爆出和同劇已婚替身演員淺井宏輔發生不倫戀，幾個月後又因為未成年飲酒違反日本法律與公司規定，遭到當時的經紀公司火速解除合約，導致演藝事業全面停擺。怎料，沉寂一年後又發生失言風波，她懊悔地說：「明明打算從頭開始努力，卻因為關於懷孕的發言引發輿論炎上，導致我的精神無論如何都無法承受，最終產生了想要拋棄生命與一切的想法。真的非常抱歉我的任性。接下來的一段時間，我將停止所有的對外發言，並去面對該面對的事情。」