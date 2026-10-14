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▲來台2年，李珠珢（如圖）表示剛開始飲食有些不習慣，但今年在台灣真的超有趣，也跟粉絲們玩得很開心。（圖／記者葉政勳攝影）

李珠珢日前返韓休假期間，傳出韓國住處遭到恐怖粉絲肉搜與私訊騷擾，讓她發聲坦言「我很害怕」，引起台韓粉絲關注。今（14）日李珠珢出席「浪LIVE 10週年媒體會」，被問到現在敢自己出門嗎？她回答：「沒問題！最近常自己出門。」甚至連經紀人都不知道，也沒有人認出她，直呼現在在台灣的生活太有趣了。此外，來台發展2年的她，是否考慮在台置產？李珠珢透露先前在台灣的住處蟑螂有點多，讓她印象深刻，所以比起投資房地產，還是先把錢留下來。李珠珢日前返韓期間疑似遇到私生飯，對方透過直播畫面比對尋找其地址，還不停追問隱私，讓她直呼「很害怕」，今被問到現在敢不敢一個人出門？她表示其實蠻常自己出門，甚至連經紀人都不知道，但因為外出總會全身「包緊緊」所以沒人認出她。來台2年，李珠珢表示剛開始飲食有些不習慣，但今年在台灣真的超有趣，也跟粉絲們玩得很開心。至於未來是否考慮在台灣置產？李珠珢坦言之前在台灣有住處，但蟑螂太多讓她受到極大驚嚇，比起投資房地產，更希望多留點錢展望未來。而李珠珢在本賽季最後一場應援時，突然淚灑球場，她坦言那時候萬感交集，又覺得最後的表演可以做得更好、跳舞更有力量，才會有些自責落淚。被問到現在是否比較能掌控情緒？李珠珢則撒嬌說，記憶中好像只有在公開場合哭過2次，「一年哭一次應該還在大家可以忍受的範圍吧。」但她也坦承曾回家偷哭。